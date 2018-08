OGLASILI SE RUSI KOJI SU VODILI KAMP NA ZLATIBORU: Sledeći put će sve biti TAJNO, NEPRIJATELJU smo odali informacije!

Bura oko nedavno zatvorenog vojnog kampa za decu na Zlatiboru i dalje se ne stišava!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je kamp zatvoren jer nije osnovan u skladu sa srpskim zakonima i da se kao takav može smatrati "paravojnim", dok su ruski inspektori iz E.N.O.T. korpusa, koji su obučavali decu, najavili da će slične aktivnosti ubuduće sprovoditi u tajnosti, jer su ovog puta "neprijatelju odali sve informacije i namere"!

- Ne sporim dobru nameru, ni volju roditelja ni dece, ali takvu vrstu kampova po zakonu jedino može da osnuje država, a ako to čini neka organizacija - onda je to paravojska. Srbija kao ozbiljna država to neće dozvoliti - odlučan je bio Vučić, ali su ipak i ruski organizatori kampa odlučni da ostanu pri svom:



- Predvidljiva po završnici, ali neočekivana po veličini bila je naša prva misija u bratskoj Srbiji. Ovo je bio vojni patriotski logor, a njegovo zatvaranje je apsurd. U slučaju da sledimo elementarna pravila informacione bezbednosti i ukoliko iskoristimo elemente mimikrije, možemo da organizujemo koliko god želimo kampova bilo kog trajanja - naveli na zvaničnom sajtu E.N.O.T i najavili slične akcije i u drugim delovima sveta.

Kamp na Zlatiboru zatvoren je 17. avgusta, nakon što se u medijima pojavila informacija da su u njemu deca i mlađi do 24 godine učili snalaženje u prirodi, ali i da rukuju replikama oružja i eksplozivnim napravama.

(Kurir.rs/J.Pronić)

Kurir

Autor: Kurir