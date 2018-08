STIŽE NAGLO ZAHLAĐENJE! U PONEDELJAK SAMO 19 STEPENI: Ledeni tuš sa Atlantika prekida tropski talas! KRAJ LETA!

Do kraja sedmice u Srbiji se očekuje sunčano i tropski toplo. Sredinom dana i posle podne očekuje se razvoj oblačnosti i tek ponegde ređa pojava pljuskova sa grmljavinom. Noći i jutra biće prijatna i vedra i minimalne temperature kretaće se uglavnom od 14 do 20°C. U kotlinama i u višim predelima očekuje se i pojava magle i biće svežije sa temperaturom oko 10°C.

U Beogradu, u delovima Vojvodine i Negotinske Krajine očekuju se tropske tople noći i minimalne temperature neće se spuštati ispod 20°C. Do kraja sedmice u celoj Srbiji biće tropski toplo, a maksimalna temperatura biće uglavnom od 29 do 35°C. U četvrtak će u košavskom području duvati umeren do jak jugoistočni vetar.

U nedelju se nakon tropski toplog i vedrog dana, pred kraj dana očekuje jača promena. Hladni front, koji će nekoliko dana ranije doneti jako zahlađenje sa padavinama severnim i zapadnim predelima Evrope, u nedelju će se približiti Srbiji sa zapada.

foto: Weather2Umbrella

Nad Đenovskim zalivom očekuje se formiranje sekundarnog ciklona i on će se premeštati preko Jadrana. U nedelju krajem dana u severozapadnim, a tokom večeri, noći i u ponedeljak ujutro i u ostalim predelima Srbije očekuje se naoblačenje i zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Vetar će biti u skretanju na pojačan severozapadni, a sa severozapadnim strujanjem očekuje se i prodor osetno svežije vazdušne mase sa severa Atlantika.

foto: AP/Ilustracija

Temperatura će biti u osetnijem padu, pa se početkom sledeće sedmice u Srbiji očekuje osetno hladnije vreme u odnosu na prethodne dane. Maksimalna temperatura u ponedeljak i utorak u većini predela bila bi niža za više od 10 stepeni, a ponegde bi bila svega oko 20°C.

Potom se do kraja avgusta i početkom septembra očekuje postepena stabilizacija vremena i biće umereno toplo sa temperaturom u većini predela uglavnom oko 25°C. Očekivana promena vremena biće nagoveštaj da nam se polako bliži kraj leta i da nam se bliži jesen.

