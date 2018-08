DOM IZ PAKLA NA ZVEZDARI: Vezuju ih i ostavljaju da leže uneređeni! Baki nisu davali lekove, a onda su nasrnuli na mene! Sutradan su mi javili da je umrla (UZNEMIRUJUĆI FOTO)

Najmanje 29 starih osoba, pokretnih i nepokretnih, smešteno je u Domu za stare "Konak" na Zvezdari iako ta ustanova ima licencu za svega 20 pacijenata, saznaje Kurir.



Bolesni ljudi, mnogi od njih i dementni, nisu ni svesni da u domu praktično borave na crno, a regularno plaćaju po 300 evra mesečno. Dom je unutra zapušten, prljav, stravično se oseća na fekalije, a štićenici se vezuju i ostavljaju uneređeni da leže, što svedoče fotografije do kojih je Kurir došao.

Da bi se sakrilo da imaju i potkrovlje u kom su najteži pacijenti, vlasnici su vrata prikrili tako što su instalirali "pokretnu belu ivericu", koja je imitacija zida.

foto: Privatna Arhiva

Svedok zastrašujućih uslova u ovoj ustanovi je Stefan Obradović (30) iz Beograda, čija je baka u "Konaku" boravila više od godinu dana, a preminula je rano ujutru 19. avgusta.



- U domu je boravilo i do 100 ljudi! Pre dva dana ih je bilo najmanje 59. Uslovi su nikakvi, zapušteno je, kupatila nisu prilagođena za stare, kabine su visoke. Mojoj baki nisu davali lekove, više puta sam našao lek u dozeru koji je trebalo da popije, a ona je bila slepa i dijabetičar i nije smela da preskače terapiju. Upozoravao sam ih da to ne sme da se događa, a 18. avgusta je izbio incident - priča Obradović.

foto: Privatna Arhiva



On je tada ponovo upozorio vlasnike, bračni par Dušicu i Milana Velimirović, ali je izbila svađa uz psovke.



- Uzvratio sam im psovkom, a onda su oboje nasrnuli na mene i počeli da me dave. Moja majka je bila pored i krenula je da me brani. Grebali su me, vukli, šutirali. Na kraju su oni pozvali policiju, a ja sam napadnut. Svi smo završili u Urgentnom centru, a Milan je rekao: "Još ćete vi videti, vaša baba je kod mene u domu" - priča Obradović.

foto: Privatna Arhiva



Sutradan ujutru, u pola osam, probudio ga je telefon.



- Javili su mi da mi je baba umrla. Užasno mi je teško. Tražio sam da se uradi obdukcija, ali saznao sam da ću na rezultate čekati šest meseci - kaže Obradović.



Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kažu da je tuča prijavljena policiji, da nema elemenata krivičnog dela, a da će tužilac pokrenuti prekršajni postupak protiv svih učesnika.



foto: Privatna Arhiva

Vlasnici doma

Inspekcija ustanovila nepravilnosti Inspekcija je juče otišla u dom, ali do zaključenja broja nismo dobili njihov nalaz. Dušica i Milan Velimirović, vlasnici doma "Konak", kažu za Kurir da inspektori jesu ustanovili nepravilnosti, ali da će ih oni ispraviti.

- Registrovani smo na 20 korisnika, a bilo ih je 29. Ima još nekih nepravilnosti, ograda na spratu nije dovoljno visoka, nedostaje nam tabla na domu, videćete nalaz inspekcije. Taj dečko nas ucenjuje, ostao nam je dužan dva meseca, baka je bila dobra, ali on nije normalan. Prebio nas je, bili smo u Urgentnom - kažu Velimirovići, koji su odbili da se slikaju i pokažu povrede.

foto: Privatna Arhiva

Pre odlaska inspektora na teren, iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja rekli su nam da dom "Konak" radi na dve lokacije i da imaju licencu za 23 i 20 osoba.

Kurir.rs/Silvija Slamnig

Kurir

Autor: Kurir