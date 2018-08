TEODORA (16) JE IMALA OBIČNO DETINJSTVO, A ONDA JE ODLAZAK KOD LEKARA PROMENIO SVE: Tri puta je bila u komi, a sad je roditeljima potrebna vaša pomoć!

Teodoru Obradović (2002) je treće dete iz druge, blizanačke trudnoće. Deca su rođena mesec dana ranije, carskim rezom.

Do pete godine Teodora se razvijala normalno, kako fizički tako i mentalno, bez ikakvih znakova bilo kakve anomalije. Sa pet godina dete počinje da dobija napade koji se manifestuju grčenjem desne strane tela praćeno vrištanjem. Ti napadi u dijagnostikovani kao epi napadi i imala ih je i po tridesetak dnevno.

Mesec dana nakon što je postavljena ta dijagnoza otkriveno je da dete boluje od „Chiari malformatio“ i „Hidromyelia“ gde se odmah upućuje na hiruško lečenje. U petoj godini imala je pet operacija glave. Kao posledicu tih operacija dobila je Hidrogefalus posle čega joj je ugraćen VP šant. Nakon toga dolazi do pogoršanja i dete pada u komu. Urađena joj je eksterna drenaža kako bi joj spasli život.

Narednih osam godina Teodora živi i funkcioniše normalno. Raste, razvija se, ide u školu. U aprilu dobija veliki epi napad, nakon njega dolazi do oduzimanja ekstremiteta. Urađeni su magnet i kontrolni pregled i dolazi se do saznanja da je njeno zdravstveno stanje u većoj opasnosti nego pre.

U aprilu i maju 2017. urađene su dve operacije koje nisu dovele do poboljšanja. U avgustu 2017. godine odlazi na lečnje u Tursku. Tamo je urađena još jedna operacija i njeno stanje se popravlja. Nakon rehabilitacije počinje samostalno da funkcioniše. Krajem 2017. godine ponovo dolazi do pogoršanja i u januaru 2018.godine ponovo je operisana. Do jula 2018.godine urađeno je još novih devet operacija. Tri puta je bila u komi, na aparatima i po mesec i po dana. Urađena joj je traheotomija.

Teodora se trenutno nalazi u bolnici, na odeljenju intenzivne nege. Njeno zdravstveno stanje je za sada stabilno i uskoro bi trebala da bude kod svoje kuće. Lečenje u kućnim uslovima iziskuje velike materijalne izdatke, te je roditeljima potrebna finansijska pomoć kako bi obezbedili sve neophodno za natavak Teodorinog lečenja.

Teodora ima stariju sestru, brata blizanca i mleđeg brata. Normalno je završila osnovnu školu, upisala gimnaziiju. Sve je išlo normalnim tokom dok bolest nije prekinula sve. Vesela je i brižljiva, voli porodicu, društvo, muziku, druženje. I nakon 18 operacija njeno lice krasi osmeh, a najveća želja je da dođe kući i bude sa porodicom.

Pomozimo Teodori! Upišimo 527 i pošaljimo SMS na 3030. Njoj možemo pomoći uplatom na dinarski ili devizni račun. Za Teodorino bolje sutra! Budimo humani!

DEVIZNI RAČUNI PO VALUTAMA:

EUR: 00-540-0002827.7 sa IBAN brojem RS35160005400002827744

USD: 00-540-0002861.7 sa IBAN brojem RS35160005400002861791

CHF: 00-540-0002895.1 sa IBAN brojem RS35160005400002895159

GBP: 00-540-0002930.3 sa IBAN brojem RS35160005400002930370

