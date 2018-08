UČIONICE KAO RADIONICE: Dualno obrazovanje kao model stručnog usavršavanja

U vremenu brzih tehnoloških promena, kada pojedina zanimanja nestaju, a istovremeno se istom brzinom pojavljuje potreba za novim obraznim profilima, sve razvijene zemlje sveta nam daju isti primer - obrazovni sektor je jedan od onijh koja mora da reaguje najbrže i odgovori na potrebe tržišta. To je jedan od najefikasnijih načina da tržište rada dobije one kadrove za kojima postoji realna potreba i da mladi ljudi relativno brzo dolaze do posla. Da bi se našao pravi “oblik” ove slagalice, prema rečima onih koji su direktni učesnici, rešenje “leži”u dualnom obrazovanju i njegovoj aktivnoj primeni.

Đorđe Klać, direktor Tehničke škole iz Zrenjanina, smatra da su kompanije upravo te koje treba da pomognu u kreiranju profila koji su im potrebni. “Model dualnog obrazovanja se upravo zasniva na tome da se što više uključe kompanije kojima je u interesu da dobiju obrazovane, stručne kadrove, kako bi se moglo reći “po meri poslodavca”. Kako Klać navodi, ponovno aktiviranje smera “Rukovalac postrojenjima nafte i gasa” u Tehničkoj školi u Zrenjaninu upravo je jedan od primera gde je kompanija učestvovala u njegovom ponovnom oživljavanju. ”NIS je iskazao svoje potrebe ka tačno određenim zanimanjima. Nakon toga smo u saradnji sa NIS-om i lokalnom zajednicom obezbedili sve uslove za kvalitetno obrazovanje učenika-pre svega formiranjem specijalizovanog kabineta za potrebe teorijskog dela nastave za buduće “naftaše”. Ono što je sigurno najveći projekat ove kompanije je formiranje Trening centra u Zrenjaninu - jedinstvenog u zemlji I regionu, gde naši učenici, a sutra budući radnici NIS-a, obavljaju praktičnu nastavu,” zaklučuje Klać, navodeći da je druga generacija smera “rukovalac postrojenjima nafte i gasa” ove godine uspešno završila svoje školovanje.

I profesor Dragan Govedarica sa Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu smatra da je potrebno kontinuirano usklađivanje studijskih programa u skladu sa potrebama tržišta, ali i aktivna saradnja privrede I visokoobrazovnih institucija. “Zahvaljujući saradnji sa naftnom industrijom i zajedničkim projektima, studenti na Katedri za naftno-petrohemijsko inženjerstvo imaju mogućnost da se kvalitetno obrazuju i obave stručnu praksu u pogonima NIS-a”. Kroz otvaranje računarske učionice i moderne laboratorije za naftno-petrohemijsko inženjerstvo koja je opremljena najsavremenijim učilima, namenjenim za unapređenje laboratorijskih vežbi, studentima je omogućeno da usavrše svoje znanje u ovoj oblasti”. Prema rečima profesora Govedarice, rezultati saradnje direktno se vide i kroz porast interesovanja studenata za Naftno-petrohemijsko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. “Poslednjih nekoliko godina za svako mesto na osnovnim akademskim studijama konkuriše više od dva srednjoškolca. Takav trend ohrabruje, ali i zahteva održavanja visokih standarda tokom studiranja i obrazovanja budućih naftno-petrohemijskih inženjera“, zaključuje Govedarica.

(Promo tekst - Foto: Marina Lopičić)

Kurir

Autor: Kurir