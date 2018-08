PROMENA VREMENA DANIMA NAJAVLJIVANA, PA NAS IPAK IZNENADILA: U Beogradu već pljušti, a evo kada će zahladneti i u ostalim delovima Srbije

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se sutra očekuju kratkotrajne vremenske nepogode praćene obilnim padavinama (30 mm, lokalno i više), gradom i olujnim vetrom, ali je neočekivana nagla promena vremena iznenadila mnoge već danas nešto posle 16 časova.

Tako je u Beogradu prvo počelo da grmi, da bi se ubrzo spustio jak pljusak, praćen naoblačenjem.

U Srbiji je subota bila pretežno sunčana i topla.

Ujutru na severu, posle podne, uveče i u toku noći i na zapadu i jugu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar slab, ujutru na jugu Banata umeren, jugoistočni, na severozapadu severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 22 C, najviša dnevna od 30 do 34 C.

Izgledi vremena za sedam dana, do 1. septembra: U nedelju pre podne na severozapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, pojačanim severozapadnim vetrom i osetnim padom temperature. U zoni fronta lokalno obilne padavine, grad i olujni udari vetra.

U ponedeljak pretežno oblačno, za sedam do 10 stepeni svežije, mestimično sa kišom. U utorak postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje.

Zatim će do kraja perioda preovladivati sunčano uz postepeni porast temperature.

