ZUBARI MASOVNO ODOŠE U ESTETIČARE: Krezubi smo al` pumpamo usne!

Sve više stomatologa u Srbiji obučava se za estetsku medicinu. Razlog je samo jedan: žene, a i muškarce, sve više interesuje ulepšavanje, peglanje bora, podmlađivanje, pumpanje usana, a sve manje menjenje plombi, skidanje kamenca, beljenje ili ugradnja zuba koji nedostaju.

Tako se često dešava da devojke dolaze da pumpaju usne, podižu jagodice, a da nemaju bočne zube! Trend zanemarivanja oralne higijene naročito je izražen od 2006. godine, otkad građani ne mogu da odu kod zubara samo sa zdravstvenom knjižicom, već moraju da plate svaku intervenciju.

Da je mnogim ljudima mrsko da izvade novac i plate popravku ili nadogradnju zuba, svedoči zabrinjavajuća statistika koja pokazuje da četvrtini nacije nedostaje više od deset zuba! S druge strane, praksa pokazuje da istim tim ljudima kojima fale zubi, nije žao da plate usluge estetičara.

Saveti stomatologa

foto: Kurir

Doktorka stomatologije Marina Lazić iz Šapca je upravo zbog velike potražnje postala sertifikovan doktor za estetsku medicinu, ali naglašava da bez lepog osmeha i zdravih zuba nema lepote, koliko god se peglale bore ili obavljale druge estetske intervencije.

- Mnogi nemaju naviku i kulturu da dolaze na stomatološke kontrolne preglede, kao što bi trebalo, jednom u šest meseci. S druge strane, ljude sve više zanima estetika, podmlađivanje, ulepšavanje. I to je jako lepo, međutim, ne smeju se zaboraviti zubi! Statistika je zabrinjavajuća, svakom drugom srednjoškolcu uzrasta od 15. do 17. godine života nedostaje jedan zub - kaže dr Lazić.

foto: Profimedia

Iako ljudi tvrde da su stomatološke usluge skupe, i da to navode kao opravdanje što ne odlaze kod zubara, naša sagovornica to posmatra na drugačiji način.

- Jedna plomba košta 20 evra i traje od pet do sedam godina, a nekada i duže. To je mnogo korisnije od profesionalnog šminkanja koje traje jedan dan, za jednu priliku, a koje isto toliko košta. Divno je brinuti o lepoti, negovati lice, ali ima osoba koje će to staviti kao prioritet u odnosu na zubara, e to je pogrešno - ističe dr Lazić.



Ona dodaje da je prošlo vreme primetnih silikona i radikalnih hirurških zahvata, a da je sada najpopularniji prirodan izgled.

- Kada je estetski zahvat dobro urađen on se i ne prepoznaje, lepši smo, a niko ne prepoznaje šta je tačno rađeno - kaže naša sagovornica.



foto: Shutterstock



Peglaju bore

Muškarci obožavaju botoks

Na ulepšavanje sve više dolaze i muškarci koji podjednako kao i žene, žele da izgledaju lepo, kaže dr Marina Lazić.

- Uglavnom koriste botoks za ublažavanje mimičnih bora. U SAD više od 385.000 muškaraca godišnje dolazi na botoks tretmane. I kod nas je sve više muških osoba koje brinu o svom izgledu i opredeljuju se za botoks. Oni su redovni klijenti, javljaju se na šest meseci, do godinu dana, koliko je potrebno za veoma uspešno uklanjanje bora botoksom.

Kurir.rs/Silvija Slamnig

Kurir

Autor: Kurir