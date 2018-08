UŽASAVAJUĆA STATISTIKA: U Srbiji se godišnje obavi najmanje 16.000 abortusa, stručnjaci kažu da ih ima mnogo više

Prema zvaničnim podacima, u Srbiji je prošle godine izvršeno više od 16.000 abortusa. Stručnjaci pak tvrde da ih je bilo i čak deset puta više, samo nisu prijavljeni. Iako razlozi za prekid trudnoće mogu biti različiti, lekari upozoravaju da ishod u nekim situacijama može biti i koban.

Prosvećivanje



Specijalista ginekologije i akušerstva dr Snežana Rakić objašnjava za Kurir da u Srbiji ima previše prekida trudnoća jer ljudi jednostavno ne koriste kontracepciju, dok je u zapadnim zemljama to svedeno na minimum.

- Imate zemlje na Zapadu, kao što je Francuska, gde nijedna žena ne ostane trudna ako to ne želi! Metode kontracepcije su mnogobrojne i treba raditi na prosvećivanju naroda i promociji najrazličitijih metoda zaštite od neželjene trudnoće. Takođe, metode koje se kod nas koriste za prekid trudnoće na Zapadu su prevaziđene jer se tamo radi medikamentozni prekid u kontrolisanim uslovima. Ključ je u edukaciji, toliko sad ima sredstava za kontracepciju i moramo ih stalno promovisati i među muškarcima i među ženama, a posebno među omladinom - kaže Snežana Rakić za Kurir.

Zorana Mihajlović odgovorila mitropolitu Amfilohiju ŽENE NISU MAŠINE ZA RAĐANJE

Pravu buru u javnosti prošle godine izazvala je izjava mitropolita crnogorskog Amfilohija, koji je prilikom služenja liturgije u Pećkoj patrijaršiji izjavio da „Srpkinje u svojim utrobama pobiju za jednu godinu više dece nego što su pobili Musolini i Hitler i Broz i ovi koji su ovde na Kosovu i Metohiji“. Veći deo javnosti oštro se usprotivio ovakvim uvredama mitropolita, a potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović mu je poručila da „na žene se ljute i oni što brinu o našim dušama“. - Moramo da popravimo položaj žene, naših majki, koje, zapamtite, nisu mašina za rađanje dece! Žena nije držač za kecelje i varjače! Žena nije džak za udaranje frustriranih muškaraca koji ih tretiraju kao roblje - poručila je Mihajlovićeva u svom autorskom tekstu za jedan nedeljnik.

Prema njenim rečima, pri ovoj intervenciji mora se strogo poštovati Zakon o zdravstvenoj zaštiti stanovništva, koji propisuje da abortus mogu da izvrše samo one ustanove koje imaju operacionu salu.

Brojne komplikacije



- Ta intervencija traje kratko, ali nimalo nije naivna, može da dođe do povrede krvnih sudova, materice i do jakog krvarenja, pa je operaciona sala nužna i može nekom spasti život. Takođe, nažalost, može da dođe do mnogobrojnih drugih komplikacija, od kojih je jedna i sterilitet, ali i psihološke traume. Uslovi u kojima se odvija prekid trudnoće moraju da budu u stručnom i bezbednosnom interesu žene - insistira Rakićeva.

Zvanične statistike o broju abortusa nema jer privatne ustanove nemaju obavezu da prijavljuju tu intervenciju državi, a upravo se kod njih uradi najviše tih intervencija.

Nedavno je u Opštoj bolnici u Užicu uhapšen ginekolog zbog sumnje da je pacijentkinji u 17. nedelji prekinuo trudnoću i zauzvrat od nje primio 570 evra. Nadležni najavljuju da će prekidi trudnoće uskoro moći da se obavljaju samo po zakonskoj proceduri i samo u ovlašćenim institucijama.

Zapanjujuće brojke U SVETU GODIŠNJE 42 MILIONA ABORTUSA

Abortus ili spontani pobačaj je neposredni prekid trudnoće odstranjenjem ili izbačajem embriona ili fetusa iz materice pre sposobnosti ljudskog ploda za život. Pobačaj može nastati spontano, zbog komplikacija tokom trudnoće, ili se pobačaj može izazvati. U mnogim delovima sveta vode se rasprave između protivnika i pobornika pobačaja o etičkim i pravnim aspektima.

Približan broj namernih pobačaja izvedenih u 2003. godini u svetu iznosio je oko 42 miliona, što je pad u odnosu na gotovo 46 miliona pobačaja izvedenih 1995. godine.



