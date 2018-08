DROGA SVE DOSTUPNIJA DECI: Više od desetine učenika imalo kontakt sa opijatima prošle godine

Oko 12,5 odsto učenika u Srbiji bilo je u kontaktu sa drogama prošle godine pokazalo je istraživanje Ministarstva prosvete i Svetske zdravstvene organizacije (SZO), saopšteno je danas na seminaru za edukaciju timova za borbu protiv narkomanije u školama održanom u Institutu za javno zdravlje ''Dr Milan Jovanović Batut''.

Reč je o prvom od četiri edukativna seminara koji Komisija za borbu protiv narkomanije organizuje u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu za više od 300 stručnjaka iz različitih oblasti koji će učestvovati u akcijama prevencije protiv narkomanije, a koje će od 1. septembra sprovoditi u školama u Srbiji.

Seminar je otvorio ministar zdravlja i predsednik Komisije za borbu protiv narkomanije, formirane prošlog meseca, Zlatibor Lončar koji je istakao da je neophodno sprovesti sveobuhvatne mere kako bi se postigli određeni rezultati u brobi protiv narkomanije u školama.

''Naš cilj je da dete ima svest da treba da odbije drogu kada mu se ponudi i da čvrsto stoji iza toga jer da zna šta sve to sa sobom nosi. Kada dođemo do tog nivoa, tek tada ćemo uspeti'', naglasio je Lončar.

Kako je rekao, efekti takve akcije ne mogu da se očekuju za mesec ili godinu, te da je kontinuirano raditi sa učenicima od prvog ili drugog razreda osnovne škole kako bi se postigao određeni rezultat.

Ministar je ukazao da deci i roditeljima treba predočiti šta je droga i koje su posledice njenog konzumiranja, kao i da je dužnost društva da deci ponudi alternative koje će ih odvratiti od droga i da im ukaže na uspešne javne ličnosti kao uzore.

''Važno je i da uspostavimo poverenje sa decom da bez straha mogu da nam ukažu na one koji im nude drogu, a na državi je onda da to reguliše tako da dete nema nikakve posledice zato što je to reklo'', naveo je ministar.

On je dodao da se zalaže da se uvedu najstrože kazne za dilere droge koji se, kako je napomenuo, najčešće osuđuju na nekoliko meseci ili najduže godinu dana.

Istakao je i da Ministarstvo zdravlja ima dobru saradnju i sa drugim sektorima uz napomenu da je u ovoj godini registrovano 20 novih psihoaktivnih supstanci. Pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Gordana Kosanović kazala je da jednokratne aktivnosti nisu dovoljne za prevenciju narkomanije u školama i da taj problem nijedna institucija ne može sama da reši.

Ona je ukazala da će polaznici edukativnih seminara imati zadatak da motivišu roditelje i nastavnike da ozbiljno pristupe ovom problemu. Kosanović je najavila da Ministarstvo prosvete priprema i uputstvo školama kako da u okviru redovnog nastavnog programa organizuju aktivnosti na prevenciji narkomanije za sve uzraste.

''Škole su još uvek najbezbednija mesta za učenike, a ono što se dešava van škole je značajnije. Zatom kao roditelji i nastavnici treba da naučimo decu kako da odole iskušenjima i izazovima kao što je droga'', naglasila je Kosanović.

V.d.direktora ''Batuta'' Verica Jovanović rekla je da je prošle godine 12,5 odsto učenika došlo u kontakt sa psihoaktivnim supstancama koje izazivaju bolesti zavisnosti u istraživanju koje je sprovela SZO u saradnji sa Ministarstvom prosvete.

'

'Pri analizi podataka utvrđeno je da je u poslednjoj nedelji istraživanja 9,5 učenika došlo u neposredni kontakt sa nekom od supstanci koje mogu da izazovu bolest zavisnosti, a tu spada i duvan'', navela je Jovanović.

Ona je istakla da je multidisciplinarni pristup jedan od načina borbe protiv

narkomanije i promovisanja zdravih stilova života.

Osim seminara u Beogradu, Komisija za borbu protiv narkomanije organizovaće do 31.avgusta seminare u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu za edukaciju timova koji će tokom školske godine obići svih 1700 škola u Srbiji.

Predavači su stručnjaci iz ove oblasti iz ministarstava zdravlja, prosvete, rada i socijalne politike, omladine i sporta, kao i iz policije, sudstva i tužilaštva.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir