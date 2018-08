IGRA SUNCA I OBLAKA NA NEBU IZNAD SRBIJE: Utorak širom zemlje varljiv, ali ipak topliji

U Srbiji će danas na severu zemlje biti pretežno sunčano, a u ostalom delu umereno do potpuno oblačno, na jugu i istoku mestimično sa kišom.

foto: AP/Ilustracija

Posle podne i uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje.

Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 stepena do 19 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 28 stepena C, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će danas ujutru biti umereno oblačno, a od sredine dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, severozapadni.

foto: Printscreen/RHMZ

Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 27 stepeni C.

U sredu i četvrtak u celoj zemlji će se zadržati pretežno sunčano uz postepeni porast temperature.

foto: Vladimir Šporčić

Od petka promenljivo oblačno i toplo, sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavina.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Filip Plavčić, Zorana Jevtić)

Kurir

Autor: Kurir