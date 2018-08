BEOGRAĐANKA OTIŠLA NA ŽABLJAK SA DRUGARICOM: Sedam dana kasnije počela je BORBA ZA ŽIVOT, a sve je krenulo od jedne SITNICE

Samo jedan trenutak nepažnje može koštati mnogo. Posebno kad se vodite onom strarom "ma to se neće meni desiti".



Tako jedan trenutak nesmotrenosti Suzanu košta, već tri kutije antibiotika (verovatno ne i poslednje), hronične nemoći već mesec dana, i ko zna kakvih trajnih posledica, piše Espreso.

Svoje iskustvo, barem do sadašnje, podelila je samo jedino i isključivo iz razloga da bi apelovala na sve da obrate pažnju na ove male krvopijice. Nije kliše da treba obratiti pažnju na sebe i voljene posle boravka u prirodi.

"Poenta je samo uočiti krpelja i iz kože ga izvući što pre, što očito ja na vreme nisam uradila", napisala je Suzana.

Sve je počelo krajem jula, kad se u petak uveče uputila na Žabljak kod drugarice. Da li se krpelj krio u trenerci tek skinutoj sa štrika, ili ga je pokupila tamo, i dalje ne zna. Jedino što zna jeste da ju je posle dva dana boravka tamo drugarica iznenada upitala: "Suzana, šta ti je to na nozi".

Crvenilo prečnika 15 centimetara, koje je formirano kao malo jezero (spolja crveni okvir, unutra svetlija nijansa boje) vrištalo je sa zadnjeg dela njene butine.

Dan ranije, odmah po dolasku na planinu penjale su se na Ćurevac, vrh Žabljaka, sedele u travi, jurile sa psom. Da li je tad "zaradila" krpelja, ili je već bio u trenerci i dalje je misterija. Ujed nije ni osetila, niti je malu napast videla. Ni u jednom trenutku. Da ju je nešto ujelo govorilo je samo crvenilo.

Danima je, naravno, čekala da se crvenilo povuče. Ipak, samo nije htelo da prođe.

U jednoj privatnoj klinici žena koja je dermatolog rekla joj je da je u pitanju ujed "neke bubice". Smirena i sa kremom za ujede insekata otišla je odande, ni ne sluteći šta je čeka...

Pre nekoliko dana počela je da se javlja slabost i bol u zglobovima praćen temperaturom. Takvu fizičku nemoć da u ruci ne može držati ni čašu vode, u životu nije osetila... Da kolega nije za cimera imao nekog doktora, i igrom slučaja od njega naučio štošta, i da upravo on nije primetio crvenu formiranu mrlju koju jemesec dana uporno nosila na nozi, verovatno nikad ne bi ni otišla da se testira. I ko zna dokle bi ova boljka dogurala...

Već istog dana završila je u Gradskom zavodu za kožne i venerične bolesti gde joj je doktor samo na prvi pogled rekao "da, definitivno je lajmska bolest", poslavši je na analize krvi.

Nalaz krvi pokazao je i više nego povišen nalaz prisutnosti bakterije "borelija burgdiferi lgM". Istog dana počela je sa jakom terapijom "Doksociklina".

Osim toga što je osećala ukočenost u vratu, imala česte glavobolje i konstantan bol u rukama i nogama, sa dijagnozom su došla saznanja da boljka može preći u hroničnu, i da lečenje od iste traje i godinama.

foto: Zorana Jevtić, Ilustracija

Lajmska borelioza kod ljudi inače uzrokuje razne komplikacije sa kožom, zglobovima, srcem i nervnim sistemom, a neke od komplikacija čak nastaju i nekoliko godina nakon ujeda krpelja. Najzad, lajmska bolest kod ljudi u kasnoj fazi može izazvati ozbiljne probleme - kod 60 odsto obolelih koji se nisu javili lekaru na vreme zabeležena je pojava hroničnog artritisa.

O ozbiljnosti ove bolesti govori i podatak da su u Americi u periodu od 1999. do 2003. godine od posledica Lajmske bolesti preminule 24 osobe.

Tako je, da ni slutila nije, zbog običnog osipa koji nije shvatala za ozbiljno, upustila u opasnu borbu, možda i života vrednu. Tek tad je, koliko god je bakteriju koja je jede posmatrala kao običnu prehladu, shvatila zabrinutost na licima njoj bliskih ljudi.

Dakle, da do bilo kakvih komplikacija ne bi došlo, a kamoli do smrtnog ishoda vrlo je bitno reagovati na vreme. Od ključnog značaja za oporavak svakako je prevencija, a ukoliko do ujeda dođe brzog reagovanja i odlaska kod lekara.

Ukoliko tokom prolećnih i letnjih dana boravite u prirodi i iznenada primetite crvenilo, ili pak vidite krpelja koji vas je ujeo, ne igrajte se već - pravac kod lekara!

