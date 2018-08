BEOGRAĐANKA, MAJKA DVA ĐAKA, KUPOVALA ŠKOLSKI PRIBOR: Na kasi šok! Došlo mi da zaplačem, a otišla sam u hipermarket da izađe što jeftinije

BEOGRAD - Kupovina školskog pribora, ne računajući ranac, udžbenike i novu garderobu i patike, roditeljima će, ako već nije, izbiti iz novčanika i do 10.000 dinara.

Iz udruženja potrošača navode da mnogi trgovci, u želji da se što pre domognu zarade, pred početak školske godine podižu cene.

foto: Reuters/Ilustracija

Đaci broje sitno do početka nove školske godine. Međutim, broje i roditelji, i to novac za opremanje deteta za školu. Majka dvoje đaka - dečaka, koji kreće u prvi, i devojčice, koja polazi u treći razred osnovne škole - nedavno je samo za kupovinu školskog pribora u poznatom hipermarketu potrošila oko 8.500 dinara. Međutim, pošto tada nije kupila celokupan potreban pribor, predstoji joj još jedno šokiranje na kasi.

foto: Reuters/Ilustracija

- Verujte mi da mi je došlo da plačem kad sam videla račun. Sa spiskom za školski pribor otišla sam u hipermarket jer su akcije pa su cene koliko-toliko pristupačnije. Da sam otišla u neku od knjižara, ko zna koliko bi me to koštalo. Međutim, kad sam videla cifru od 8.500 dinara, a znajući da nisam sve kupila, ostala sam zatečena. Ćerka je sad kompletno opremljena, što se tiče pribora, a sin delimično. To znači da me očekuje još jedna kupovina i još jedno šokiranje. Međutim, imajte na umu da je ćerka već školarac i da ima dosta toga iz prethodnih godina - navodi Marina I. iz Beograda, majka dvoje đaka.

foto: AP/ILustracija

Naša sagovornica pojašnjava da je drvene i voštane bojice, flomastere, tempere i vodene bojice platila 1.500 dinara, dok je za 15 svezaka, dva bloka za likovno i notnu svesku iskeširala više od 3.000 dinara. Set lenjira i šestar koštali su je 380 dinara, svega dva providna uvijača za sveske platila je ukupno 260 dinara, za dve kutije patrona za naliv-pero dala je 378 dinara, dok je četiri lepka, koja đaci i najviše troše, platila ukupno 440 dinara.

foto: AP

- Da se razumemo, nisam kupovala najskuplji pribor. Gledala sam da uzmem što je moguće jeftiniji, a da je opet srednjeg kvaliteta. Srećom, ranije sam kupila rančeve jer da moram sada da dam pare i za to, ne bih znala šta da radim. Verujem da za preostali pribor za sina, a tu računam i pernicu, neću proći bez minimalno 4.000 dinara - dodaje ona.

Kupovina malo-pomalo

Kako je za list nedavno ispričala vlasnica jedne knjižare, roditelji i đaci kupovinu stvari za školu neretko počinju po završetku školske godine, jer nisu u finansijskoj mogućnosti sve odmah da kupe pred 1. septembar.

- Roditelji odvajaju malo-pomalo. Neki prvog meseca kupe torbu, sledećeg pernicu i na kraju ostatak školskog pribora - sveske, lenjire, šestare, olovke, gumice i ostalo. Uglavnom se rasporedi, pa se tokom celog leta se kupuje - kazala je Dragana Zeljković, vlasnica knjižare.

foto: Stefan Jokić/Ilustracija

Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije kaže da mnogi trgovci pribegavaju raznim sredstvima da na brz, efikasan ili jednostavan način dođu do para.

- Znate i sami da onda kad su, recimo slave, cene onda idu nagore. To se dešava i pred početak školske godine. Na perfidan način podižu se cene. S druge strane, pred početak škole određeni hipermarketi daju akcije na školski pribor, ali se ne treba zaletati već proveriti da li je zaista nešto sniženo, iako piše da je na akciji. A ako je sniženo, onda obavezno videti za koliko, jer nekada to sniženje ume da bude neznatno - navodi Papović.

foto: Marina Lopičić

Cene školskog pribora

male sveske 35-800

velike sveske 60-1.400

pernice sa priborom 700-4.000

prazne pernice 200-2.000

olovke 15-80

lenjiri 150-200

tempere 200-1.000

flomasteri 150-500 bojice

bojice 100-600

obični rančevi 1.200-7.000

anatomski rančevi 3.500-15.000

*cene su izražene u dinarima

(Kurir.rs/Alo/Foto: Reuters/Ilustracija)

Kurir

Autor: Kurir