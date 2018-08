DIREKTOR CIP O ZIDU NA KORIDORU 10: Sramota je što nas stavljaju na stub srama, to nije naš projekat

Generalni direktor CIP-a Milutin Ignjatović kaže da saobraćajni institut nema nikakve veze sa zidom koji se srušio na Koridoru 10 u Grdeličkoj klisuri jer je njihovo rešenje čak 11 puta preprojektovano a da niko nije tražio saglasnost i dodaje da je sramota što se sada ljudi iz CIP-a stavljaju na stub srama.

"To što se 10-ak dana prikazuje u medijima, to nije projektovao CIP. Kosina se srušila, zašto se srušila? Ja nemam nikakvu odgovornost. Da je ostao moj projekat, CIP-ov, ja bih bio odgovoran za sve to što se dešava. Ako je trasa 12 km dužine, ima most koji je završen, završena i trasa puta, dakle 99% je dobro, ostalo je kosina, 1%. Tu kosinu je neko preprojektovao, ko je to uradio, ja to ne znam", navodi Ignjatović u intervjuu za N1.

"Profesor Građevinskog fakulteta Miloš Lazović koji je sada u penziji... hvala mu na iskrenosti, ja to nisam očekivao, ali on je u izjavi Kuriru rekao da CIP nema nikakve veze s ovim rešenjem za kosinu. Šta ja dalje da pričam? Od 16 ljudi koji su na spisku za oduzimanje licence, petoro je iz CIP-a. Meni to nije jasno, ko to može da optuži projektante CIP-a, to su vrhunski stručni ljudi. Kako je to moguće? To je projekat Marka Petrovića, Kraljevića Marka, nije moj projekat. Šta ću ja da se sekiram? Samo me sramota što stavljaju ljude iz CIP-a na stub srama. Napada me neko ko ništa ne zna! U Koridorima Srbije? To su nestručni ljudi. U Putevi Srbije? Nema stručnih ljudi. Koga ja tu da slušam, a bez osnova su napadnuti inženjeri CIP-a i to nije prvi put", ističe on.

Nije tražena saglasnost CIP-a

"CIP nema veze s kosinom 2, s ovim novim rešenjima, koji je 11 puta preprojektovan! Mene nisu pitali, nisu tražili saglasnost CIP-a što je uobičajena praksa, kakve onda odgovornosti ja imam? A ovako napadnuti su ljudi da im se oduzme licenca, zašto??? Ko to može da im oduzme licencu, da vidim tog stručnjaka da im je oduzme, aj' da vidim!!! Nema sposobnijih i stručnijih ljudi od CIP-ovih projektanata i Instituta za puteve, to je najstručnije što država Srbija ima. A mi smo stručniji od evropskih firmi koje ovde dolaze da otimaju poslove."



Na konstataciju da mediji pišu da su u španskoj kompaniji Azvi utvrdili da projekat CIP-a "nije dobar i stabilan", Ignjatović odgovara: "To on kažu, a ja mogu da kažem da su oni nestručni za to! Ko je taj Azvi? Luj Berže? Koji su to? Stručni nadzor? Koji su to ljudi, da vidimo njihove licence. Ja tvrdim da su to nestručni ljudi i da nisu nikad radili na ovim objektima".

"Mi smo radili prugu Beograd - Bar, pa kad god naiđe čovek na neki problem, stopira se gradilište, projekat se preprojektuje i ide dalje, a ne ovo da rade Pera, Mika, Janko, Marko, Azvi? Kakav Azvi? Kako Evropa može bolje da zna ovaj teren od nas u Srbiji? Kako može kosina da se radi bez nadzora? Podsekli su kosine svuda po 3 - 4 km, ostavili tri godine pod snegom i kišom, i posle se čudite kad se pojave klizišta i odroni i cela brda se odvaljuju. Izvođač radova je radio bez nadzora, nadzor organ mora da bude stručan i da ne dozvoli to."

Na pitanje ko bi trebalo da utvrdi šta se desilo zapravo, Ignjatović odgovara da to mora da uradi Inženjerska komora i niko drugi.

"Ne mogu ni sud ni SUP, nego Komora koja daje licence. To je kao kad doktoru dajete licence i ako mu je oduzmete, šta treba da radi, da se obesi? To nije mala odluka, to je ogromna odgovornost, a pritom se dokaže da nije kriv i šta radimo onda?"

(Kurir.rs/N1/Foto: Printscreen, Youtube)

Kurir

Autor: Kurir