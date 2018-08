PRED NAMA JOŠ JEDAN LEP LETNJI DAN: Provedite ga u šetnji, danas do 33 stepena

BEOGRAD - U Srbiji jutro sveže, po pojedinim kotlinama i visoravnima kratkotrajna magla, a tokom dana pretezno sunčano i toplo.

Uveče u jugozapadnim i zapadnim, a u toku noći ponegde u centralnim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Vetar će biti slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 11 do 17 C, najviša dnevna od 30 do 33 C, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura oko 17 C, najviša dnevna oko 31 C. U noći prolazno naoblačenje, u pojedinim delovima grada sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

Izgledi vremena za sedam dana, do 6. septembra: Do početka naredne sedmice toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 30 do 33 C, a zatim će temperatura biti u postepenom padu.

Tokom dana pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se pojava pljuskova sa grmljavinom i to uglavnom posle podne i uveče.

