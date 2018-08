MUNJA! OVO JE ZVANIČNO NAJATRAKTIVNIJI RAČUNAR NA SVETU, A NAPRAVLJEN JE U SRBIJI: Upoznajte njegove tvorce Nemanju, Nenada i Dušana!

BEOGRAD - Zvanično najatraktivniji personalni računar na svetu, poreklom iz Srbije, predstavljen je danas široj javnosti u Beogradu, a njegovi tvorci poručuju da se svakako može govoriti o novom sprskom brendu, koji se u samom startu svetskog takmičenja u kompjuterskim inovacijama na Tajvanu izdvojio po inovativnosti i dizajnu.

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Na nedavno održanom Svetskom prvenstvu u modifikacijama i inovacijama računara i računarskih kućišta (CMWS), računar nazvan AXE-R, projekat braće Nenada i Nemanje Đorđevića i Dušana Srbljaka, osvojio je prvo mesto i po glasovima publike i po glasovima žirija, zahvaljujući svom atraktivnom dizajnu, ali i impresivnim komponentama.

Konkurencija je, saglasni su konstruktori, bila žestoka, budući da su se nadmetala 94 tima iz celog sveta, sa velikim budžetima i već dokazanim moderima.

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

- Kada pravite jedan ovakav mod suština je u detaljima, kao kada stanete ispred akvarijuma. To je na kraju i prevagnulo kod sudija. Ovo je prvi put u istoriji tog takmičenja da je neko osvojio prve dve nagrade. Prva je glas publike, a druga gras žirija - kaže Dušan Srbljak.

Dodaje da se za AXE-R može reći da je srpski brend, jer je nastao u Srbiji.

- Mi smo se tokom celog serijala trudili da svima stavimo da znanja, celom svetu, da je došao iz Srbije, jer nam je bilo izuzetno bitno da objasnimo ljudima da na jednom svetskom takmičenju može da se pobedi sa idejom - naglašava on.

Navodi i da nemaju plan da zaštite ovaj projekat, jer "ma koliko god to zvučalo čudno, ovo kućište je pobedilo na jednom eminentnom svetskom takmičenju, i kao takvo je svetski priznato, zbog čega bi svaki pokušaj kopiranja predstavljao sramotan potez za bilo koju kompaniju".

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Nenad Đorđević ističe da je originalnost njihove ideje u jedinstvenom obliku PC-a, precizirajući da je prvi put u istoriji računarstva napravljeno heksagono kućište.

Poprilično je, napominje, bio veliki izazov smestiti sve komponente koje su predviđene za kućište kvadratnog oblika "u nešto ovakvo", ali na tome je rađeno osam meseci, a odlukom žirija i publike je na ovogodišnjem Case Mode takmičenju odato priznanje da je to ipak nešto što je nesvakidašnje i najbolje.

Navodi i da je ideju za ovaj dizajn dobio pre dve godine kada je na istom takmičenju osvojio treće mesto, i kada je dobio pehar koji bio heksagonog oblika. Takmičenje se, kako objašnjava, zasniva na dve kategorije - Scratch Build i Tower mod, a "srpski" računar je osvojio nagradu u prvoj kategoriji, koja bukvalno podrazumeva dizajniranje "od nule".

- Sve ovo smo isprojektovali, izdizajnirali kroz softver kao što je AutoCAD, i kasnije to izrađivali na laserskim mašinama, a metale savijali kako bismo napravili nešto nesvakidišnje - izjavio je on.

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Najavio je i da se sledeće godine spremaju za takmičenje, i da tim već radi na jednom projektu, koji će, kako se nada, zaseniti postojeći. Nemanja Đordjević je izjavio da im cilj sada nije da odu iz zemlje u inostranstvo, već da ostanu ovde i da pokažu da je odavde moguće napraviti nešto zanimljivo i nešto što privlači pažnju.

- Želimo da podstaknemo mlade da razmišljaju u ovom pravcu i to ne samo u ovom, nego generalno, da razmišljaju kreativno, i da nema veze što žive u Srbiji i da su odavde stvari moguće i da bilo gde u svetu neko to može da primeti - poručuje on.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić)

Kurir

Autor: Kurir