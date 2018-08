NESREĆNI TUROVIĆ ZA HLEB ZARAĐIVAO U FANTOMSKOM PREDUZEĆU: Poginuli radnik radio u firmi s jednim zaposlenim

Firma "Anker bau", za koju je na crno radio Nebojša Turović (56), heroj s Košara koji je u sredu poginuo na gradilištu u Ulici kneza Miloša u Beogradu, ima samo jednog zaposlenog, a to je gazda!



Iako je reč o gradilištu luksuznog stambenog kompleksa u centru prestonice, kao podizvođač angažovana je firma "Anker bau", registrovana za pružanje usluga čišćenje zgrada i opreme, koju vodi preduzetnik Srba Dragišić iz Boljevaca?! Za ovu tragediju, kaže v. d. direktora Inspektorata za rad Stevan Đurović, svoj deo odgovornosti imaju svi, od investitora do podizvođača i inspekcije.



- Dva puta smo išli prošle godine na ovo gradilište, radovi su prijavljeni u zakonskom roku. Dozvolu za izgradnju ovog objekta je doneo grad Beograd, a kontrolu ima gradski sekretarijat za inspekcijiski nadzor. Zid koji se srušio je ostatak nekog ranijeg objekta i uopšte nije potporni. Bio je apsolutno neobezbeđen, ne znam kako je mogla da se dobije dozvola. Takođe, firmi "Energogrupa", koja je angažovala "Anker bau", treba postaviti pitanje. Ona ima svog šefa gradilišta, nadzorni organ i osobu zaduženu za bezbednost i zdravlje na radu - rekao je juče Đurović.

Srba Dragišić, preduzetnik firme "Anker bau", koja je bez ugovora angažovala poginulog radnika Nebojšu Turovića, juče nije bio na adresi u Boljevcima, gde mu je registrovana firma. Na adresi smo zatekli njegovu prijateljicu, koja kaže da nije u kontaktu s Dragišićem.



- On je ovde prijavljen kada je dobio dete, jer nije imao gde drugo, a morao je zbog neke papirologije. Kada smo videli da stižu neka dokumenta, zamolili smo ga da se odjavi, ali on to nije uradio. Nemamo nikakve veze s tim - rekla nam je žena koja živi na adresi gde je registrovana ova fantomska firma. U komšiluku su rekli da Dragišić živi u nekoj ulici u blizini, ali kada smo otišli u nju i pitali građane, odgovorili su da nikad nisu čuli za njega. Poslali smo pitanja na mejl adresu koja je evidenitrana u Agenciji za privredne registre, ali do zaključenja broja nisu stigli odgovori.



U Malom Mokrom Lugu, u kući u kojoj su povremeno boravili braća Slaviša i pokojni Nebojša Turović, zatekli smo ženu koja nije želela da se predstavi i slika za novine.



- Slaviša nije tu, verovatno se bavi pripremom sahrane. Oni su bili divni momci, strašno je što se to desilo. Jadne njihove porodice, ja sam Slaviši izjavila saučešće, ali nisam ga videla od sinoć - rekla nam je žena koja je poznavala braću.

Zastrašujuće je što statistika pokazuje da su od početka godine bila 24 smrtna slučaja radnika, od čega osam u građevinarstvu, a 29 odsto su radili na crno.

Saša Torlaković, predsednik Sindikata radnika građevinarstva, kaže da ima slučajeva da ljudi ginu bežeći od inspekcije.



- Više građevinaca u Srbiji nemamo, sve što smo imali otišlo je. Ostali su radnici sa 35 godina radnog staža i oni u penziji, kao i potpuno neobučeni. Ginu ljudi koji su prvi dan na radnom mestu, ginu ljudi koji beže od inspekcije na krov zgrade. Kad inspekcija ode, oni padnu, pa poginu. Kontrola mora da krene od investitora, ne sme se dopustiti da neprijavljeni ljudi rade na gradilištima - kaže Torlaković.





Nenajavljene kontrole

Inspekcija dolazi na prepad

Inspekcija rada ne najavljuje svoje pojačane aktivnosti, budući da kontroliše radno pravni status i prijave na obavezno socijalno osiguranje lica zatečenih na radu, kao i bezbednost i zdravlje zaposlenih, kažu za Kurir iz Ministarstva rada.

- Ukoliko bi poslodavci bili obavešteni o dolasku inspektora rada u nadzor, zatečeno stanje ne bi bilo realno, jer bi poslodavci sklonili osobe koje angažuju na crno, što bi osujetilo cilj nadzora inspektora rada - kažu u ministarstvu. Ističu da su radnici skloni da svojim izjavama i ponašanjem štite poslodavca, te često navode da su na dan kontrole otpočeli rad, izbegavaju da se legitimišu i beže s mesta rada u trenutku dolaska inspektora.

- Nakon zasnovanog radnog odnosa po nalogu inspektora, radnici u dogovoru s poslodavcem sporazumno raskidaju radni odnos i nastavljaju da rade na crno kod istog poslodavca - kažu u ministarstvu.



Drakonske kazne u zakonu,

ali bez primene u praksi

Propisi koji regulišu rad na gradilištima u Srbiji su dobri, ali je problem njihova primena i sudska praksa.

- Kazne su dosta oštre za rad na crno kod poslodavca i iznose od 800.000 do dva miliona dinara, ali je pitanje koliko se sprovode u praksi - kaže Stevan Đurović, v. d. direktora Inspektorata za rad.

INTERVJU

Ljubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije

Na svakom gradilištu

radi neki radnik bez ugovora



Država treba da uđe u još ozbiljniju borbu protiv rada na crno, kaže za Kurir Ljubisav Orbović, predsednik Samostalnih sindikata Srbije.



Kako rešiti problem rada na crno?



- Inspekcija mora redovno da obilazi gradilišta. Da dolazi bez najave i zatiče stanje kakvo ono zaista jeste. Zna se da na svakom gradilištu radi neko na crno, inspektori moraju da odlaze na teren i otkrivaju poslodavce i radnike bez ugovora. Međutim, problem je što nema dovoljno inspektora, ali ni dovoljno spremnosti za sankcionisanje kakvo se zaslužuje, jer ima situacija kada se poslodavcima gleda kroz proste.



Kako da postupe radnici kojima poslodavac ponudi rad na crno?



- Pojedinac nema velikih mogućnosti. Situaciju mora da promene sistem i čitavo društvo. Kada radnik dođe kod poslodavca da traži posao, poslodavac može praktično da ga uceni ponudom veće plate ako ga ne prijavi. Zbog egzistencijalnih problema i nemanja drugog posla, ljudi to prihvataju. Tada dolazi do problema.



Da li su u slučaju rada na crno u prekršaju i radnik i poslodavac?



- Postoji mogućnost da se kažnjava i jedna i druga strana. Svako ko radi mora imati ugovor. Zastrašujuće je da imamo ovakve tragedije.

Broj

24 radnika umrla na poslu 2018.

8 radnika poginulo na građevini

29 odsto poginulih radilo na crno

