TRAŽE HITAN SASTANAK SA VUČIĆEM: Oglasio se Vojni sindikat Srbije povodom stanja u Vojsci Srbije

U pismu koje je jedini reprezentativni sindikat u Vojsci Srbije, Vojni sindikat Srbije, danas uputio Predsedniku Republike i glavnokomandujućem vojsci, Aleksandru Vučiću

U pismu se navodi se da je potrebno održati hitan sastanak sa predstavnicima zaposlenih u Vojsci Srbije. Sastanak je potreban "kako bi se predsednik upoznao sa stvarnim, veoma zabrinjavajućim stanjem u Vojsci Srbije i celokupnom sistemu odbrane koje preti da potpuno onesposobi osnovnu funkcionalnu i operativnu sposobnost naše vojske za odbranu zemlje".

- Na predmetnom sastanku predstavnici reprezentativnog sindikata izneće konkretne predloge za unapređenje stanja resursa, pre svega za očuvanje profesionalnog kadra koji se trenutno drastično osipa, usled čega je operativna sposobnost Vojske Srbije za njenu osnovnu ustavnu funkciju značajno narušena-kaže se u saopštenju i navodi da će "pred Predsednika Vučića, biće izneti konkretni predlozi za unapređenje radnog, materijalnog i socijalnog položaja pripadnika vojske i obrazložiti potreba da se između predstavnika Republike Srbije, kao našeg poslodavca i reprezentativnog sindikata kao predstavnika zaposlenih u Vojsci Srbije, otpočne sa zdravim socijalnim dijalogom"

- To do sada nije postojao i koji se opstruisao i konačno otpočnu pregovori za zaključenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u delatnosti odbrane, jer je to trenutno od presudnog značaja i krucijalno rešenje za očuvanje njenih ljudskih resursa, koji su na izdisaj- kaže se u saopštenju Vojnog sindikata Srbije. Na predmetnom sastanku,kako je saopšteno će biti reči i o primerima kršenja zakona, neistinitom službenom izveštavanju, zloupotrebama, korupciji i kriminalu u Vojsci Srbije, koji u ozbiljnoj meri podrivaju odbrambenu moć zemlje i štete državi i njenim poreskim obveznicima.

-Očekujemo da će Predsednik uvažiti molbu reprezentativnog Vojnog sindikata Srbije i da će se ubrzo sastati sa delegacijom zvaničnih predstavnika zaposlenih u Vojsci Srbije - kaže se u saopštenju jedinog reprezentativnog sindikata u Vojsci Srbije, koje je potpisao predsednik Novica Antić.

