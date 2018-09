SUNCE PRŽI OD RANOG JUTRA, SUBOTA ŠIROM ZEMLJE VRELA I SPARNA: Uživajte u poslednjem tropskom vikendu pred nama, od nedelje uveče POTPUNI PREOKRET

U nedelju uveče i tokom noći na ponedeljak očekuje se veća količina padavina, oko 20 mm za kratak vremenski period, lokalno i više, najpre u severnim i zapadnim, a u ponedeljak i u ostalim predelima, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom s najvećom verovatnoćom očekuju se u brdsko-planinskim predelima, kao i na severozapadu zemlje.

Vetar će biti slab do umeren jugoistocni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak. Jutarnja temperatura od 14 na jugu do 23 C na jugu Banata, najvisa dnevna od 30 do 34 C.

U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 21C, najviša dnevna oko 32C.

Izgledi vremena za sedam dana, do 8. septembra: U nedelju pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom u većini mesta od 30 do 34 C. Posle podne i uveče u jugozapadnim, zapadnim i severnim, a u toku noći i u centralnim predelima naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature.

Uveče i u toku noći ka ponedeljku lokalno se očekuje veća količina padavina. Zatim, promenljivo, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom češćim u prvoj polovini sedmice. Temperatura oko prosečnih vrednosti.

