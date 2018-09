SKANDAL! NOVA TURISTIČKA AFERA: Srpski turisti će izvisiti za letovanje na Kritu! Druga grupa biće izbačena na ulicu?

Turistička agencija "Eurojet" kasni sa plaćanjima avio-karata, zbog čega bi 59 turista koji su preko nje uplatili letovanje na Kritu moglo ostati sa koferima na aerodromu.

Prva grupa od 33 putnika trebalo bi da poleti 5. septembra, dok je ostalih 26 turista planira da ode na grčko ostrvo 15. septembra, saznaje Kurir.



- "Eurojet" nije uplatio "Fibuli" novac za 33 mesta u avionu za Krit 5. septembra i "Fibula" te putnike neće primiti. Ukoliko novac ne uplate, svi turisti će ostati sa koferima na aerodromu i propašće im letovanje. Ista sudbina preti i grupi turista koji treba da otputuju 15. septembra jer ni njihove avio-karte "Eurojet" nije platio - tvrdi izvor Kurira.

Pored toga, na Fejsbuku u grupi "Licencirani vodiči 2013" pojavila se informacija da grupi srpskih turista koji letuju na Samosu preti izbacivanje iz hotela, zbog toga što im agencija "Eurojet" nije platila smeštaj!

Menadžerka "Fibula er travela" Mana Hamzić nije želela ni da potvrdi ni da demantuje da joj "Eurojet" duguje uplatu za 59 avio-karata, ali ističe da će tim letom putovati samo putnici za koje je plaćena karta.



- Onaj ko vam je dao tu informaciju neka se obrati meni, ja ne želim da budem grobar jer je tržište malo i svi gledaju ko će sledeći da propadne. Ko bude platio to što je tražio i dobiće. Ako su mesta u avionu plaćena, otići će, a ako nisu, neće i to važi za sve. To je princip za svako poslovanje - rekla je Hamzićeva.

Da avio-karte za letove za Krit nisu plaćene, Kuriru je potvrdio direktor "Eurojeta" Vladan Šipetić, ali tvrdi da je rok za plaćanje karata ponedeljak, 3. septembar, i negira da je njegova agencija ima bilo kakvih problema.



- Karte nismo platili jer smo tek tokom sedmice saznali da treba da ih platimo "Fibuli". Mi sa tom agencijom nemamo nikakav ugovor već sa "Er Srbijom", ali su oni posredno preko "Fibule" fakturisali neka mesta koja ćemo mi platiti. Imamo rok do ponedeljka, kada ćemo uplatiti novac, i svi turisti će otputovati na Krit kako je i planirano - kaže Šipetić.

Povodom informacija da nekim turistima na Samosu preti izbacivanje iz hotela, Šipetić tvrdi da "Eurojet" ima dokaz da je sve uplatio partnerskoj agenciji u Grčkoj.



- Pričali smo sa agencijom sa Samosa i rekli su nam da su u petak uplatili novac i da će on leći na račun hotela u ponedeljak. Naš predstavnik na Samosu mi je rekao da se radi o šestoro ili osmoro putnika koje su uznemiravali u hotelu. Poručio sam mu da niko od njih ne treba ništa da plaća jer je sve plaćeno, a ako neko nešto i plati, sve će im dinara biti vraćeno kad se vrate u Beograd - kaže Šipetić i dodaje da se grupa turista sa Samosa vraća u ponedeljak.



Aleksandar Seničić

Niko nam se nije žalio

Aleksandar Seničić, direktor JUTA, kaže da im se niko od turista koji su sa "Eurojet" otputovali sa Samosa nije obraćao sa bilo kakvom pritužbom.

- Razgovarao sam sa agencijom "Eurojet" i rekli su mi da se radi samo o dve sobe koje su plaćene u petak, da će novac biti na računu hotela u ponedeljak i da nema potrebe da se diže frka. To je smešan iznos od 500-600 evra za sedam dana. U Grčkoj postoji turistička policija kojoj naši turisti mogu da se obrate ako ih bilo ko u hotelu uznemirava. Onog momenta kad su ušli u hotel i dali vaučer da su platili, oni više ništa nemaju sa hotelom, već hotel treba da se obrati agenciji sa kojom ima ugovor, a ne turistima.



Najveći turistički lomovi u 2018. - "Flaj flaj travel" je početkom juna zatvorio sedam svojih poslovnica i otkazao je sve aranžmane i avionske karte

- više od 6.000 ljudi je ostalo bez letovanja kada je 22. juna turistička agencija "S. A. B. travel" otkazala sva putovanja

- turistička agencija "Džez travel" iz Čačka početkom jula je otkazala putovanja za oko 80 putnika

- građani koji su rezervisali letovanje u turističkoj agenciji "Sun&Sea" u Subotici ostali su bez uplaćenog novca i bez odmora jer je vlasnik stavio tablu "godišnji odmor" i otišao iz zemlje

- učenici Devete beogradske gimnazije zamalo su ostali bez letovanja u Ljoret de Maru u Španiji jer agencije "Planeta promet" i B2R nisu platile hotel

