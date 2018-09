JOŠ DANAS ĆEMO DISATI NA ŠKRGE, VEĆ VEČERAS NIGDE BEZ KIŠOBRANA: Preti nam velika kiša, nepogode najavljene širom zemlje! SRBIJA U ŽUTOM METEOALARMU

U Srbiji će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, dok će kasno po podne, uveče i tokom noći, uz promenljivu oblačnost, mestimično biti kiše, pljuskova i grmljavine.

foto: Dragana Udovičić

Zbog toga je Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na obilne padavine za danas i sutra. Kako se navodi u upozorenju, večeras i tokom noći lokalno se očekuje veća količina padavina, oko 20 mm u toku kratkog vremenskog perioda, ponegde i više, olujni vetar i pojava grada, u severnim i zapadnim, a sutra i u ostalim predelima.

foto: Printscreen/RHMZ

Danas će se samo na istoku zemlje zadržati suvo. Jutarnja temperatura biće od 14 do 21 C, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo, tokom noći uz promenljivu oblačnost sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

foto: Printscreen/RHMZ

Vetar slab do umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 21 C, a najviša dnevna oko 32 stepena.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u prvoj polovini nedelje biće promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura će biti oko prosečnih vrednosti.

foto: AP/Ilustracija

Zatim pretežno sunčano, malo toplije, uz lokalni razvoj oblačnosti sa redom pojavom pljuskova i grmljavine uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Filip Plavčić, Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir