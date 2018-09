ĐACI, PRAVAC U KLUPE, ŠKOLA NIJE BAUK: Srećan početak nove školske godine! Neka se petice samo ređaju!

Nova školska godina počinje danas, a u školu polazi 67.000 đaka prvaka.

foto: Marina Lopičić

Prvo polugodište za đake u centralnoj Srbiji biće završeno u četvrtak, 31. januara 2019. Drugo polugodište počinje 18. februara i trajaće do 31. maja 2019. za učenike osmog razreda, odnosno do 14. juna 2019. za učenike od prvog do sedmog razreda.

U toku školske godine učenici imaju jesenji, zimski, prolećni i letnji raspust. Jesenji raspust počinje 9. novembra a završava se 12. novembra 2018. Zimski raspust ima dva dela – prvi deo počinje 3. januara 2019. a završava se 8. januara, a drugi deo počinje u 1. februara a završava se 14. februara 2019. godine. Prolećni raspust počinje u utorak, 30. aprila, a završava se u petak, 3. maja 2019. godine.

foto: Aleksandar Jovanović/Ilustracija

Učenicima u Vojvodini prvo polugodište završava se 21. decembra, kada počinje zimski raspust koji će trajati do 14. januara.

foto: Kurir

U Vojvodini raspust počinje ranije nego u drugim delovima Srbije zbog multietničkog karaktera pokrajine u kojoj veliki broj đaka i njihovih roditelja hrišćanski praznik Božić slavi 25. decembra.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Marina Lopičić)

Kurir

Autor: Kurir