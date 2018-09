KOLIKO KOŠTA NEDOVOLJNA NAPLATA POREZA ŠIROM SRBIJE: Zbog utaje PDV izgubili smo tri Žeželjeva mosta (KURIR TV)

Učestale poreske kontrole urodile su plodom, pa naplata poreza na dodatu vrednost (PDV) raste iz godinu godinu. Tako je u 2017. naplaćeno čak 17,3 milijarde dinara (146,9 miliona evra) više PDV u odnosu na 2016, što pokazuje koliko je novca te godine završilo u privatnim džepovima pojedinaca i vlasnika preduzeća koja nisu izdavala fiskalne račune umesto u državnoj kasi, iz koje se finansiraju školstvo, zdravstvo, socijalna davanja, izgradnja škola, vrtića, bolnica, mostova...

0,6% JAVNOG DUGA SRBIJE MOGLO JE BITI OTPLAĆENO foto: Shutterstock

36,7 ŠKOLA ZA 720 UČENIKA - 4 MILIONA EVRA KOŠTA JEDNA ŠKOLA foto: Shutterstock



Podatak o izgubljenih 146,9 miliona evra ukazuje da su država i građani Srbije samo u jednoj godini na nenaplaćenom PDV ostali kratki za skoro tri Žeželjeva mosta ili za tri nova potpuno opremljena klinička centra, poput novog Kliničkog centra u Nišu.

Za ove pare koje su ostale nenaplaćene u 2016. država je mogla da sagradi sportske hale u 146 opština u Srbiji. A šta bi sve tek moglo biti izgrađeno da na naplati PDV godinama nisu gubljeni milioni evra...

5,8 DO 7,3 KM AUTO-PUTA KROZ GRDELIČKU KLISURU - 20 DO 25 MILIONA € KOŠTA KILOMETAR foto: Fonet



Ohrabruje činjenica da je naplata PDV za prvih sedam meseci ove godine povećana za 6,1 odsto u odnosu na isti period 2017, pa se u budžet slilo više od 1,5 milijardi evra.

225,6 VRTIĆA ZA 200 DECE - 651.000 € KOŠTAO JEDAN VRTIĆ foto: Shutterstock



Ministar finansija Siniša Mali ističe za Kurir da je dobra vest što je naplata PDV u 2017. bila znatno veća nego u 2016, ali da je još važnije što je rast naplate Poreske uprave konstantan od 2015.

foto: Marina Lopičić



- Ono što Poreska uprava naplati ide u budžet Republike Srbije. Ide za nove škole, nove vrtiće, nove bolnice i domove zdravlja, ide za bolji život svih naših građana. Brojke su tu jasne, povećanje ukupne naplate Poreske uprave u prvih sedam meseci ove godine u odnosu na isti period 2017. iznosi 6,1 odsto. To su rezultati boljeg i efikasnijeg rada Poreske uprave i njenih zaposlenih, ali i boljeg privrednog okruženja i rasta naše privrede - kaže Mali.

29 DO 49 KM AUTO PUTA U RAVNICI - 3 DO 5 MILIONA EVRA KOŠTA KILOMETAR foto: Fonet

TRI KLINIČKA CENTRA - 1 KOŠTAO 50 MILIONA EVRA SA OPREMOM foto: Beta/Saša Đorđević



On dodaje da ti rezultati moraju biti još bolji, zbog čega se se aktivno radi na transformaciji Poreske uprave.

TRI ŽEŽELJEVA MOSTA - 1 KOŠTA OKO 50 MILIONA EVRA foto: Beta/Dragan Gojić



- Na nedeljnom nivou održavamo sastanke radne grupe koja se time bavi. To je težak i veliki posao, ali i jedini način da dugoročno i sistemski rešimo to pitanje. Podsetiću vas i na odlične rezultate koje Republika Srbija ostvaruje na svim poljima, zbog čega se po stopi privrednog rasta nalazimo u top tri zemlje Evrope. Nezaposlenost je pala ispod 12 odsto, treću godinu zaredom imamo suficit u budžetu, industrijska proizvodnja konstantno raste... Sve su to sjajni pokazatelji, koji govore da je Srbija postala stabilna ekonomija - ističe Mali.

146 SPORTSKIH HALA - MILION EVRA KOŠTA IZGRADNJA PROSEČNE SPORTSKE HALE foto: Shutterstock



Da je porast naplate PDV iz godine u godinu dobra vest, slaže se i ekonomista Ljubodrag Savić, koji smatra da je za to najzaslužniji bolji rad inspekcijskih službi.

foto: Fonet



- To povećanje je sjajna stvar, ali se postavlja pitanje koliki je procenat ljudi koji ne plaćaju PDV. To je drugi par rukavica, jer je siva ekonomija dvostruko viša kod nas nego u zemljama EU, a najveći deo se odnosi na neplaćanje poreza i doprinose na zarade i PDV. Dobro je da je veći obuhvat naplate poreza i doprinosa, ali ključni razlog za to ne leži u probuđenoj savesti građana i preduzetnika, već u dobrom inspekcijskom radu. Taj rezultat najvećim delom možemo pripisati većem broju inspektora na terenu - ističe Savić i dodaje da je država shvatila da se uravnoteženje budžeta mora obezbeđivati povećanjem prihodne strane, a ne kroz smanjivanje plata i penzija.



TABELA - RASTE NAPLATA PDV

Godina Naplaćeno

2016. 283.884.214.000 dinara

2017. 301.248.870.000 dinara

Januar/jul 2018. 187.250.466.000 dinara

* Podaci Poreske uprave u bruto iznosima



PORESKA UPRAVA

BEZ POREZA NEMA PLATA I PENZIJA

U Poreskoj upravi ističu da svi građani moraju biti svesni koliko budžet gubi zbog neplaćanja poreza. foto: Zorana Jevtić - To za posledicu ima uskraćivanje brojnih prava građana Srbije, kroz manje sredstava za obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, kulturu, bezbednost i drugo. Svim građanima mora biti jasno da se upravo iz prihoda budžeta obezbeđuju plate i penzije, grade putevi, mostovi, škole, bolnice, vrtići, sportski objekti. Poreska uprava, zajedno sa resornim ministarstvom, radi na razvijanju i jačanju poreske kulture, pre svega kroz medijske kampanje usmerene ka povećanju svesti građana i privrede o negativnim efektima sive ekonomije - kažu u Poreskoj upravi i dodaju da putem edukacije kupaca, medijskih kampanja, nagradnih igara i drugih načina komunikacije Poreska uprava i Ministarstvo finansija rade na razvijanju svesti kupaca o značaju uzimanja fiskalnih računa.



