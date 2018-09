BRUKA! ZORAN IVOŠEVIĆ OGORČEN NAMEROM KOLEGINICE: Povraća mi se kad vidim sudiju u rijalitiju

Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije, u razgovoru za Kurir oštro je osudio nameru sudije u penziji Snežane Ilić da uđe u rijaliti "Zadruga 2", čije emitovanje uskoro počinje, jer smatra da ona time kompromituje čitavu profesiju, ali i stvara sumnju da joj je novac bitniji od dostojanstva.

foto: Printscreen Youtube



- To ne priliči sudiji. Sudija mora da bude najpre pošten čovek, onda da ima dostojanstvo i znanje. A ona je bez dostojanstva ako hoće da bude u rijalitiju, jer rijaliti je daleko od onoga što sudija treba da bude. Ona bi morala da učestvuje u unapređenju života ovog naroda, u unapređivanju sudstva, kulture, a ne da se nađe zajedno s ljudima problematične prošlosti. To je stvarno nešto što ja ne mogu da gledam. Kod mene to izaziva povraćanje. Zato, ako ona želi da se i dalje govori o njoj kao o bivšoj sudiji, ona tamo ne bi smela biti. A ako bude, onda će se o njoj govoriti kao o bivšoj rijaliti zvezdi, što nije ni za kakvu pohvalu. Time ona sramoti svoju profesiju i Društvo sudija je s pravom reagovalo, zamolivši je da odustane od toga.



Mislite li da će apel sudija da odustane od rijalitija imati efekta na Snežanu Ilić?

- Ne verujem da će ona odustati od rijalitija, jer da je takva, ona se ne bi tamo ni prijavila. A pošto se prijavila i pošto će dobiti nekakav honorar, onda će naravno da žrtvuje svoju prošlost da bi ušla u neku budućnost rijaliti zvezde.



Ukoliko, kako verujete, ona ipak uđe u rijaliti, da li Društvo sudija ima nekog načina da zaštiti struku od bruke?

- Ona nikako ne bi mogla da bude sudija ako ostane u ovom uverenju. Ali tu se valjda plaća neki honorar, s kojim je ona, kako sam negde pročitao, zadovoljna. Prema tome, ako se ne predomisli, onda će to biti znak da joj je novac bio merilo i za vreme dok je bila sudija, a to se onda zove korupcija. Kao bivši kolega joj preporučujem da ne čini to sebi, jer ako sada prima novac da bi žrtvovala dostojanstvo sudije, onda je to mogla da čini i dok je bila sudija. Ne tvrdim to, naravno, ali to otvara mesto sumnji.



Može li njen postupak baciti senku na sav njen prethodni rad u pravosuđu?

- Baciće ne senku, već mrak na njenu ličnost i sve što je radila moglo bi biti pod znakom pitanja ukoliko pokaže da joj je novac važniji od dostojanstva.



Treba li to da bude signal nadležnim organima da preispitaju procese koje je presudila?

- Nažalost, ni Društvo sudija ni funkcije vlasti ovde ne bi mogle da budu delotvorne, jer ako je sudska presuda pravosnažna, onda je ona jača i od istine. Ali ovo bi bacilo senku na sve njene presude, pa ljudi mogu da sumnjaju da li to što je ona sudila vredi ili ne. Ima još šanse da se predomisli, neka dobro razmisli šta će da uradi, ali je i ovako već napravila sebi veliku štetu.

(Kurir/Sanja Đorđević)

Kurir

Autor: Kurir