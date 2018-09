TRKA ZADOVOLJSTVA Sjajni rezultati i zadovoljstvo učesnika obeležilo 2. Subotički polumaraton!

Zadovoljni učesnici sa svih strana, čestitajući organizatorima, dele pozitivne utiske svojim prijateljima na društvenim mrežama, širom regiona i evrope. Upoređujući brojke, došli smo do zaključka da je učesnika na ovoj trci bilo za petinu više u odnosu na prošlu godinu, što potvrđuje broj od oko 1000 učesnika, uključujući i dečije trke.

Ekspanzija Subotičkog polumaratona je u toku!

Već su na samom startu manifestacije, kada su potrčala deca, sa osmehom na licu nagovestili da će ovaj dan biti nešto posebno u životima svih prisutnih. Sigurno je da će se dugo pričati o trkama u kolicima, među mladim roditeljima, koji su svoju najmlađu decu vozili kroz kratku ali preslatku stazu, dugačku 50tak metara. Nešto kasnije, potrčali su i najmlađi učesnici ali bez roditelja na stazi. Tih 100 metara kratkih, lakih koraka, uzbudljivih izraza lica, ispratilo je skoro pa stadionsko navijanje roditelja i svih prisutnih. Muzika je parala tu prijatnu galamu najnovijim hitovima, najviše prilagođenu dečijoj atmosferi, koja je dobila još koji stepen u plusu, pošto je krenula trka na 300 m. Primetno brži klinci i klinceze, pokazali su želju za pobedom. Trka je dobila svoj pravi sportski smisao, a onda se potrčalo na dugih ali veoma brzih 500m, gde se jasno videlo da Subotica ima mladost, koja će jednoga dana osvajati sportske, pa i neke druge uspehe. Život će to već odvesti u svom smeru.

Podrazumeva se da je za sve učesnike dečijih trka nagrada bila medalja, kao i startni paket pun sreće i još ponešto sadržaja u njemu, zahvaljujući sponzorima. Obraćanjem promotera ovogodišnje trke, zlatnog olimpijca iz Sidneja Đule Meštera, gradonačelnika Bogdana Labana i predsednika skupštine grada Tivadara Bunforda, zvanično je otvorena trka, a tada je počeo pravi pravcati šou. U tom raspoloženju se stiglo do zagrevanja pred specijalitet koji se spremao cele godine, u organizaciji Sportskog Udruženja Horizont. Na scenu su izašle devojke koje su uz ritmove svetskih hitova, zagrevale takmičare. Svi sponzori, sa svojim promoterkama, maseri, obezbeđenje, ceo tim ljudi koji je bio zadužen da se takmičari osećaju prijatno, pa i sami gledaoci, kojih je bilo u velikom broju, bili su na svojim mestima i visini zadataka. DJ je muzikom usmeravao energiju svih prisutnih ka jednom pravcu; star/cilj kapiji.

U vazduhu se osećalo zadovoljstvo i sreća učesnika!

Već se pokazalo da će biti topao dan, ali o tome niko nije razmišljao. Uzavrela atmosfera svakako je već odavno osvojila centar Subotice. Iako je bilo prijavljenih 633 takmičara, nakon odbrojavanja, kada je sirena označila početak trke, mnogi su se u gledalištu ježili, a odlučnih 596 učesnika potrčalo je ka svojoj novoj želji, novom cilju. Organizacija na stazi, osveženje, muzika i volonteri, pokazali su da se može biti na nivou evrposkih trka. Svaki trkač je dao sve od sebe, a mnogi su to izveli zahvaljujući podršci koju su dobijali sa muzičkih okrepnih stanica.

Nekima ipak, nije pošlo za rukom da završe trku.

To pokazuje, ukupno 13 odustajanja ili diskvalifikacija, uglavnom u muškoj konkurenciji. Tako da je na kraju trku završilo 583 takmičara. Grčevi, umor, dehidracija, povrede, najčešći su uzroci. Nije lako biti trkač. Sudije na stazi, u ček point boksovima nisu imali puno primedbi za vreme trke, sve je prolazilo kako treba. Vrlo brzo je u cilj ušao prvi u muškoj konkurenciji, Bela Nađ Gelert iz Sente, sa istrčanih 5 km za 0:16:37, što je i novi rekord staze u muškoj konkurenciji. Njemu za petama utrčala je i Katarina Pohlod iz Beograda, sa novim rekordom staze u ženskoj konkureniji 0:18:27 na 5km. Ovacije i aplauzi raspoloženih gledalaca ispratili su prve pobednike. Lagano su za njima utrčavali takmičari trke na 5 km, jedan za drugim, sa osmehom na licu. Zadovoljstvo je bilo videti ih rumene ali uzbuđene jer završavaju svoju prvu trku u životu.

Zato je i zovemo trka zadovoljstva.

Starosne dobi različite, a dobra energija i zadovoljstvo isto. Još jedna spajalica generacije, postao je Subotički polumaraton. I tako sve do prvog polumaratonca. Bio je to mladi Aleksandar Adžić sa neverovatnim rezultatom i svakako novim rekordom staze od 1:15:47, što je za skoro 3 minuta brže, u odnosu na prošlogodišnjeg pobednika Ivana Miškeljina. Nora Trklja, koja je posle trke u Bankoku, došla da podrži svoje sugrađane, učinila je to odličnim istrčavanjem u ženskoj konkurenciji, uzevši pobedu u vremenu od 1:27:30. Tako smo dobili ovogodišnje pobednike u trci kroz istoriju. Sjajan voditeljski dvojac koji su činili Subotičanin Kristijan Takač, novinar i voditelj i veliki poznavalac trkačkih prilika, novinar i voditelj Rale Simić, pričali su na srpskom i mađarskom jeziku, između ostalog, o velikim rezultatima trkača širom sveta, isprativši tako svakog takmičara koji je prošao kroz cilj, davajući poseban šmek ionako već sjajnoj atmosferi. Sve je to potkrepljeno veoma zabavnim sadržajem u boxu za takmičare, gde su se svi koji su završili trku, osvežavali vodom, raznim vitaminima, suplementima, pa i kojim zalutalim pivom. Kako kažu organizatori, na sve se mislilo.



Nije uvek lepo na putu za dobro!

Pokazalo se na kraju kada je, iako diskvalifikovan, učesnik iz Mađarske, mučeći se, stigao do kraja, nakon što je prošlo 3 sata, što je bio limit trke. Ipak, nagrađena je upornost, te je njegovo utrčavanje u cilj ispraćeno uz kompletnu organizatorsku ekipu, sa većinom volontera uz podršku i ovacije svih prisutnih. Još jedna njegova nagrada za upornost je besplatna kotizacija sledeće godine na Subotičkom polumaratonu. Samim tim je zvanično trka i završena. Svaki učesnik je za svoj trud dobio prelepu medalju a podeljeno je mnoštvo nagrada i trofeja pobednicima po kategorijama, kao i apsolutnim pobednicima.



Na kraju, ipak novi početak!



Nova poznanstva i prijateljstva, novi utisci, osećanja i svima jedna te ista misao u glavi; Subotica je dobar domaćin! Multikulturalna sredina, gde je svima mesto i svi su dobro došli. Domaćinima najveća nagrada osmeh i lepa reč, a gostima velika zahvalnost ovog mirnog i prelepog grada, na severu Srbije.

Hvala svima na predivnom vikendu!

Sportsko udruženje Horizont i Subotički polumaraton.

