NAJSTARIJE SUGRAĐANE UKUĆANI ZLOSTAVLJAJU ZBOG PARA: Otimaju penziju roditeljima!

Najstarije osobe u Srbiji sve su izloženije finansijskom zlostavljanju potomaka, ali i drugih prevaranata, čiji je jedini cilj da se dokopaju njihovih primanja.

Ovo je jedan od sve izraženijih oblika nasilja nad penzionerima koje oni čak i ne prepoznaju jer smatraju da je normalno da celu penziju daju deci ili nekome s kim žive. Alarm bi trebalo da im se upali kada primete da im deca uzimaju veće količine novca s računa, prodaju imovinu bez njihove saglasnosti ili neovlašćeno koriste njihove kreditne kartice.

Da je ovaj problem dostigao ozbiljne razmere, pokazali su rezultati istraživanja o zlostavljanju starijih koje su uradili poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Crveni krst Srbije, a prema kojom skoro 20 odsto penzionera ne odlučuje samostalno kako će trošiti vlastita primanja, dok 27,9 odsto njih svoja primanja troši na izdržavanje dece i unuka ili im finansijski pomaže.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da su najčešći oblici finansijskog zlostavljanja starijih zloupotreba ili krađa novca i imovine, prevare ili manipulacije u vezi sa testamentom, imovinom i nasleđem, kao i oduzimanje poslovne sposobnosti starijima da bi se lakše raspolagalo njihovom imovinom.



- Razlozi za to su pre svega u odnosu prema starijima, u predrasudama da su oni samo teret, da im je novac manje potreban ili da su dužni da pomažu mlađe generacije. Stariji su često usamljeni ili zavisni od tuđe pomoći i kao takvi su meta prevare i zloupotrebe. Istraživanje o zlostavljanju starijih pokazalo je da su starije osobe koje ne žive u sopstvenom stanu češće izložene finansijskom zlostavljanju - kaže Jankovićeva i dodaje da su visokoobrazovane osobe u znatno većem riziku da dožive ovaj oblik nasilja, zbog toga što imaju veće penzije i raspolažu većom imovinom.

Finansijsko zlostavljanja starijih, kako ističe Nataša Todorović, stručni saradnik za zdravstvenu delatnost u Crvenom krstu Srbije, kreće se od uzimanja manje količine novca i vrednih predmeta iz kuće starije osobe pa do većih prevara.

- Uzimanje veće količine novca sa računa, prodaja ili prenos nekretnina bez saglasnosti starije osobe ili manipulacijom, neovlašćeno korišćenje kreditnih kartica i čekova starije osobe, korišćenje ličnih podatka starijih osoba da se dobiju usluge poput telefona, kablovske, komunalija, falsifikovanje, sve su to vidovi finansijskog nasilja nad njima. Tu su i prisiljavanje i ucenjivanje da se potpiše ugovor o doživotnom izdržavanju ili punomoćje na korišćenje penzije uz uveravanje da je to sve u cilju njene dobrobiti. Međutim, često dolazi do prisvajanja penzije, uz komentar da starijim osobama nije potreban novac, pa se dešava da stariji nemaju ni za lekove, ali ni za negu - kaže Todorovićeva.

Ona dodaje da počinioci finansijskog zlostavljanja mogu biti članovi porodice, predatori pojedinci i beskrupulozni profesionalci koji žive od finansijskih prevara.



Dragana Dinić:

Deca se sete roditelja samo kad stiže penzija Dragana Dinić, predsednik Gerontološkog društva Srbije, ističe da se stariji ljudi žale da deca u velikoj meri atakuju na njihove penzije.

- Mnogi roditelji su dali ovlašćenja deci da im podižu penzije, pa im oni udele toliko da jedva pokriju troškove lekova. Često penzija predstavlja jedini prihod u porodici, od koga žive i deca i unuci, pa su stariji stalno na meti optužbi tipa "nećeš da mi daš", "ti si star, tebi ne treba". Penzioneri ne smeju ni da kažu da im treba nešto jer je njihova penzija unapred isplanirana za potrebe mlađih članova porodice. Ako moraju da plate banju, kupe neki aparat za kuću jer se stari pokvario, odu kod zubara ili frizera, deca i unuci to doživljavaju kao hir starih ljudi - kaže Dinićeva i dodaje da se neretko dešava da se deca i unuci sete baka i deka samo u dane kad stiže penzija, a posle toga kao da oni za njih više ne postoje.

Ona ističe da su starije osobe često mete džeparoša, otimača, a neretko i majstora koji im banalnu popravku u kući naplate po basnoslovnoj ceni, jer oni to ne mogu da spreče. foto: Privatna Arhiva

Razlozi za finansijsko nasilje nad starijim osobama:

- problemi s alkoholizmom

- zavisnost od psihoaktivnih supstanci

- problemi s kockanjem

- pribavljanje finansijske dobiti za sebe

SAVETI

Kako sprečiti finansijsko zlostavljanje

Bake i deke, ovo dobro zapamtite: - pobrinite se da vaša penzija dolazi na vaše ime

- svoj PIN ne govorite nikome

- nemojte davati potpisane blanko čekove

- ne prepisujte svoju imovinu ni na koga zbog usmenog obećanja da će brinuti o vama

- ako prepisujete imovinu, morate imati ugovor koji je pogledao advokat

- napravite testament koji, u slučaju potrebe, možete izmeniti

- ne potpisujte nikakve dokumente ako niste sigurni šta znače

- zamolite nekoga kome verujete da pročita dokument pre potpisivanja

- ne odričite se kontrole nad imovinom dokle god ste sposobni da brinete o njoj

- kad ne budete mogli da brinete o imovini, potražite savet advokata

- tražite pomoć ako se suočite s nekim problemom

Brojke

19,9% starijih osoba ne odlučuje samostalno o korišćenju svojih prihoda

4,7% ispitanika izdržava članove svoje porodice

23,2% pomaže članove svoje porodice

