PREVARANTI IZ KOSOVSKE: Roditelji, pazite, ovo je najnovija klopka prodavaca udžbenika! Ne nasedajte!

Roditelji, budite veoma oprezni pri kupovini udžbenika na štandovima preprodavaca u Kosovskoj ulici u Beogradu! Osim što su bezobrazni i neprijatni, podvaljuju ljudima lažne knjige, ne izdaju fiskalni niti bilo kakav račun.

Našoj redakciji obratilo se nekoliko čitalaca koji su doživeli niz neprijatnosti upravo kod pomenutih prodavaca, a često se dešava i da su kod njih pojedini udžbenici čak i skuplji nego u knjižarama, što mnogi roditelji ne znaju, pa nasednu i kupe. Na sve to podmeću knjige koje nisu original, dakle samo je korica šarena, kako bi roditeljima zamazala oči, a kad otvorite udžbenik, stranice su crnobele. Prodaju foto-kopirane knjige, iako je to zabranjeno zakonom.



- Kupio sam detetu udžbenik iz engleskog jezika za sedmi razred u Kosovskoj ulici, na tezgi. Tražio sam novu originalnu knjigu i rečeno mi je da je nova i da je original. Platio sam 500 dinara. Međutim, kad sam došao kući, dete je otvorilo knjigu i reklo da nije original, već da je foto-kopirana. Prodaju lažne, foto-kopirane knjige, a korica izgleda kao na originalu, čisto da zamaže oči. Nisam dobio ni fiskalni račun - požalio nam se čitalac Kurir, koji nije uspeo da vrati knjigu uličnim prodavcima.

Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS), kaže za Kurir da je početak školske godine trenutak kad se lovi u mutnom.

- Stalno smo u nekoj konfuziji kad su u pitanju ti udžbenici. Čini mi se da je haos u preprodaji dostigao vrhunac. Nije važno to što se prodaje na štandu ili tezgi, ali neko bi morao da vam da papir da ste kupili na tom mestu, nekakvu vrstu računa, pa makar da ga napiše, a oni ni to ne izdaju. Često se dešava da su knjige u Kosovskoj ulici skuplje nego u knjižarama. Meni se to kao roditelju desilo najmanje dva puta - priča Jankovićeva.

Ona naglašava da su kupci potpuno nezaštićeni jer će preprodavci da se prave nevešti čak i kad inspekcija izađe na teren.



- Sa druge strane, udžbenici ne smeju da se foto-kopiraju! Mi imamo Zakon o zaštiti intelektualne svojine, koji je vrlo jasan. Očekivala sam da će se tržište udžbenika nakon postavljanja štandova malo urediti. Svakako podržavam kupovinu novih knjiga u knjižarama, prvo da ne bi došlo do raznih neprijatnosti, a drugo, te nove knjige će kasnije još nekome služiti - zaključuje naša sagovornica.

Brojke

200 do 300 dinara su skuplji neki udžbenici kod preprodavaca

70 odsto dece koristi ili polovne ili foto-kopirane udžbenike



Goran Papović foto: Printscreen To je klasična prevara i obmana Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, objašnjava da je ovo klasična prevara i obmana:

- Svakako da vaš čitalac treba da se obrati tržišnoj i prosvetnoj inspekciji. Kao potrošač ima pravo da vrati knjigu, jer to je prevara! Inače je zabranjeno prodavati foto-kopije. Svakako apelujem da se ne kupuju knjige kod njih, bolje i sigurnije je kupiti u knjižari nego biti prevaren. Originalni prodavci daju čak i neke druge uslove, recimo mogućnost odloženog plaćanja.

Činjenice

Ni visoke kazne ih ne plaše

- početkom avgusta u Kosovskoj ulici oduzeto je oko 2.000 polovnih knjiga i udžbenika

- od 1. avgusta do 30. novembra 2016. oduzeto je i uklonjeno 1.209 polovnih knjiga

- tada su sprovedena 23 upravna postupka zbog prodaje polovnih knjiga

- prodavci uglavnom nisu registrovani

- kazna za nelegalnu prodaju je od 50.000 do 500.000 dinara, a zauzeće javne površine kažnjivo je sa 2.500

- kazne za kopiranje tuđeg dela su od 100.000 pa čak do 3.000.000 dinara, ako je u pitanju preduzetnik

- ako odgovorno lice prekrši Zakon o autorskim i srodnim pravima, kazna je od 50.000 do 200.000 dinara

- za fizičko lice kazna je od 10.000 do 50.000 dinara

