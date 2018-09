DRŽAVA RASPRODAJE 31 LOKAL I STAN U BEOGRADU, SUBOTICI, NIŠU, PIROTU: Najniža cena 104 evra po kvadratu, evo i gde! KO DA VIŠE, NJEGOVO JE

BEOGRAD - Republička direkcija za imovinu oglasila je prodaju ukupno 31 nepokretnosti, među kojima su i hale koje se prodaju "u paketu" sa zemljištem.

Ponuda je više nego šarolika: od Subotice, preko Beograda, do Niša i Pirota nudi se poslovni i stambeni prostor. Kupci, a to mogu da budu i građani i firme, moraju da uplate depozit i svoju ponuđenu cenu "zapakuju" i pošalju u zatvorenoj koverti. Vlasnik će, po jednostavnom principu, postati onaj ko da više, pišu Večernje novosti.

foto: Zorana Jevtić, Ilustracija

Cene ponuđenih nekretnina izražene su u evrima, a obračunavaju se po srednjem zvaničnom kursu. Kvadrat poslovnog prostora može da se pronađe i po 280 evra, koliko je košta lokal ponuđen na prodaju u Leskovcu. U Beogradu se može naći po ceni od 1.059 evra, koliko se nudi za lokal na Voždovcu, pa do 2.486 evra na Vračaru. U Požarevcu je, pak, cena 376 evra.

Prostor namenjen za stanovanje je procenjen na nižem nivou. Tako u Leskovcu stan može da se pazari za 280 evra po kvadratnom metru, u Beogradu za 832 evra, Novom Sadu 772 evra...

Hale u paketu sa zemljištem

Posebna priča su velike hale, koje se prodaju zajedno sa zemljištem na kojem su izgrađene. Tako se u Pirotu prodaju hale na tri susedne parcele: šleper-hala, servisna-hala i remontna hala, sve u odvojenoj ponudi, na površinama od po 1.221, 1.441 i 1.504 kvadrata. Svaka hala se prodaje "u paketu" sa "svojim" zemljištem na kojem se nalazi, i svaka ima istu cenu: 193,65 evra po kvadratu i nekretnine i zemljišta zajedno.

foto: Nebojša Mandić, Ilustracija

Ovde je najjeftinije

Ali, ima još jeftinijih ponuda. Objekat grafičke industrije u Lebanu, na 196 kvadrata, zajedno sa jednim arom i 96 kvadrata zemljišta na kojem se nalazi, nudi se po ceni od 20.433 evra za celinu. To po kvadratu objekta (plus zemljište) iznosi 104 evra.

Cena od 69.667,95 evra država traži za prodaju grupe nepokretnosti u Negotinu, kao jedne celine. Reč je o tri objekta u vanknjižnom vlasništvu i to: poslovni objekat, ukupne površine 189,55 kvadrata, pomoćni objekat, ukupne površine 35 kvadrata i točeće mesto za gorivo sa rezervoarom, ukupne zapremine rezervoara 16.000 litara, sa zemljištem ukupne površine 1.542 kvadrata. U ponudu je uključena zgrada trgovine površine 98 kvadrata, sa zemljištem od 129 kvadrata; zatim zgrada poslovnih usluga, od 74 kvadrata, sa zemljištem; i objekat u vanknjižnom vlasništvu i to: točeće mesto za gorivo sa rezervoarom, ukupne zapremine rezervoara 25.000 litara.

foto: Vlada Šporčić

Depozit do 15. septembra

Zainteresovani kupci moraju da otkupe prodajnu dokumentaciju, za 5.000 dinara, i do 15. septembra uplate depozit od 10 odsto od početne cene. Ponude se dostavljaju na pisarnicu Direkcije, najkasnije do utorka, 18. septembra. Može i preporučenom pošiljkom, pod uslovom da ona stigne u Direkciju do dana otvaranja ponuda.

Najskuplji poslovni prostor kod Kalenića - 2.485,94 evra po kvadratu

Poslovni prostor od nepunih 40 kvadrata, koji se nalazi u prizemlju objekta u Ulici cara Nikolaja II u centru Beograda, u blizini čuvene Kalenić pijace, država nudi na prodaju po ceni od 98.691,87 evra, po srednjem kursu. To je 2.485,94 evra po kvadratnom metru.

