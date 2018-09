STIŽE NOVI VRUĆI TALAS U SRBIJU: Leto nam se vraća! Evo kada kreću temperature IZNAD PROSEKA!

BEOGRAD - U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, ponegde uz maglu ujutru i kratkotrajne pljuskove s grmljavinom posle podne na jugozapadu i jugu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab do umeren, severozapadni vetar, a u planinskim predelima istočne Srbije jak. Jutarnja temperatura biće od 13 do 18 stepeni, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni.

U Beogradu će sutra takođe biti pretežno sunčano i toplo vreme, uz jutarnju temperatura oko 16 stepeni, a najvišu dnevnu oko 27.

U Srbiji će za vikend biti pretežno sunčano vreme, uz moguće kratkotrajne pljuskove s grmljavinom sredinom dana i posle podne na zapadu i jugu.

Od ponedeljka se očekuje pretežno sunčano vreme u svim predelima, uz postepeni porast temperature koja će biti iznad prosečnih vrednosti za taj period godine.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Aleksandar Jovanović, ilustracija)

Kurir

Autor: Kurir