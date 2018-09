SVAKI TREĆI KAFIĆ U SRBIJI VARA! Ovako kradu od svih nas, a da toga nismo ni svesni (KURIR TV)

U poslednje dve i po godine poreski inspektori kontrolisali su rad više od 17.000 firmi u Srbiji, najviše restorana, kafića i prodavnica, i kod čak trećine njih otkrili poreske nepravilnosti!



Najčešće je reč o neizdavanju fiskalnih računa, odnosno izbegavanju uplate državi poreza na dodatu vrednost (PDV), a što za posledicu ima manje para u budžetu za bolnice, škole, vrtiće, muzeje, puteve... Pored potkradanja države na PDV, vlasnici mnogih preduzeća ne prijavljuju radnike, zbog čega je državna kasa, a time i svi građani Srbije, uskraćena za doprinose, a sami neprijavljeni radnici za zdravstveno i socijalno osiguranje.



Kako bi se gazde dovele u red, od 28. aprila pooštrene su prekršajne kazne za poreske neplatiše, pa se tako privrednicima koji po drugi put budu uhvaćeni u prekršaju firma zatvara na tri meseca, dok se za treći otkriveni propust katanac stavlja na godinu dana.



- Sramota je neizdavati fiskalni račun. Ružna je slika koliko se kafića i restorana zatvara zbog neplaćanja poreza. Kada vlasnici budu kažnjeni sa godinu dana zabrane poslovanja, taj vlasnik lokala izlazi iz posla - poručio je nedavno ministar finansija Siniša Mali.



Prema podacima iz Poreske uprave, od primene novih odredaba sedam objekata je zatvoreno do 90 dana.



- Kontrole u kojima se vrši provera evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa usmerene su na delatnosti u kojima je u najvećoj meri zastupljen gotov novac kao način plaćanja. To su prvenstveno ugostiteljski objekti, kod kojih i broj angažovanih radnika ima veliku fluktuaciju, posebno u letnjim mesecima. Kontrolišu se i objekti na značajnim lokacijama, kao što su planine, banje, poznata izletišta, splavovi i slično, u toku cele godine - ističu u PU i dodaju da su, pored ugostiteljskih objekata, predmet kontrole i maloprodajni objekti trgovine, pekare, mesare...



Inspektori terenske kontrole, kako navode, prisutni su na svim značajnim lokacijama, a posebno na kulturno-umetničkim manifestacijama koje se održavaju od juna do septembra.

REZULTATI TERENSKIH KONTROLA PO GODINAMA

2016.

- 7.475 kontrola poreskih obveznika obavila PU

- 34,9% objekata imao je nepravilnosti (2.548 objekata)

- 374 objekta privremeno zatvorena zbog radnika na crno

- 2.174 objekta privremeno zatvorena zbog neizdavanja fiskalnih računa

2017.

- 6.590 terenskih kontrola obavila PU

- 32,92% objekata imalo je nepravilnosti (2.170 objekata)

- 305 objekata privremeno zatvoreno zbog radnika na crno

- 1.865 objekata privremeno zatvoreno zbog neizdavanja fiskalnih računa

2018. (do 23. avgusta)

- 3.227 kontrole sproveli poreznici

- 36,72% objekata imalo je nepravilnosti (1.185 objekata)

- 181 objekat je privremeno zatvoren zbog radnika na crno

- 1.004 objekta su privremeno zatvorena zbog neizdavanja fiskalnih računa

PODIZANJE SVESTI

SVI GUBE KAD NEKO NE PLATI POREZ

Poreska uprava intenzivno radi na stvaranju okruženja koje podstiče dobrovoljno poštovanje propisa i preduzima čitav set mera kojima pokušava da podstakne one koji ne poštuju poreske propise da to učine, ali i one koji su uredni u izmirenju svojih obaveza da budu još motivisaniji.

- Svi moraju biti svesni koliko budžet Republike Srbije gubi zbog neevidentiranja ostvarenog prometa, što za posledicu ima uskraćivanje brojnih prava građana Srbije kroz manje sredstava za obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, kulturu, bezbednost... Svim građanima mora biti jasno da se upravo iz prihoda budžeta obezbeđuju plate i penzije, grade putevi, mostovi, škole, bolnice, vrtići, sportski objekti... - poručuju iz PU.