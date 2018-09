PRAVI LETNJI DAN PRED NAMA: Sunčano i toplo, do 30 stepeni! ZA VIKEND SUNČANO

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, dok se po podne na jugozapadu i jugu zemlje, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar će biti slab do umeren severozapadni, u planinskim predelima istočne Srbije i jak. Jutarnja temperatura od 13 do 18 C, najviša dnevna od 26 do 30 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren severozapadni, jutarnja temperatura oko 16 C, najviša dnevna oko 27 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, za vikend se očekuje pretežno sunčano, sredinom dana i po podne na zapadu i jugu uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Zatim pretežno sunčano u svim predelima, uz postepeni porast temperature koja će biti iznad prosečnih vrednosti za ovaj period godine.

