MILAN KOVAČEVIĆ ŽELI DA OSTANE NA SVOM OGNJIŠTU: Ovde sam rođen i ovde ću ostati do kraja života! Hvala predsedniku Vučiću

Prilikom prethodne posete Kosmetu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao je pomoć mladom Milanu Kovačeviću, koji se bavi stočarstvom i poljoprivredom i istrajan je u nameri da ostane na svom ognjištu. Dobio sam sve što sam tražio, kaže Kovačević.

Nadam se da će predsednik uspeti da dođe kod nas kući, rekao je Kovačević i dodao da su se noćas u dva navrata čuli rafali iz okolnih sela.



Milan Kovačević je, rekao da su se Srbi okupili u Banjama da dočekaju predsednika Aleksandra Vučića i da veruju da će uspeti da dođe.



Ističe da je, prilikom prethodne posete, od predsednika tražio i traktor i stoku, te da je sve to i dobio.

"Mislio sam da će da me slaže, ali nije i hvala mu puno. Nadam se da će doći da me obiđe i kod kuće, pripremili smo poklončić za njega. Nadam se da će uspeti da dođe", rekao je Kovačević.



Navodi da su Srbi u ovom mestu sa svih strana okruženi Albancima, te da, u strahu od krađa koje su učestale, i ne spavaju noću.



"Svako veče stražarimo. Jutros su se oko pola šest čuli rafali iz pravca Suvog Grla, i oko dva sata su se ka Rudniku takođe čuli rafali", rekao je Kovačević.



Ponavlja da je zahvalan Vučiću na pomoći, te da namerava da ostane na svom ognjištu.



"Dobio sam i traktor, i krave, i ovce. Hvala mu puno, ono što je obećao sve je i ispunio. Ovde sam rođen i ovde ću ostati do kraja života, odnosno dokle mogu, dok nas ne isteraju jednog dana sve nas...", poručio je Kovačević.

