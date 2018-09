MATIJA BEĆKOVIĆ ZA KURIR OTKRIO: Od najboljeg sastava kupio sam prvo odelo

Srpski pesnik i akademik Matija Bećković prvi novac zaradio je sa 17 godina, kao valjevski gimnazijalac, kada je pobedio na državnom konkursu za najbolji pismeni zadatak.



Za Kurir otkriva da je tada dobio 15.000 dinara, što danas odgovara iznosu od 1.500 evra, od čega je kupio svoje prvo klasično odelo.



- Bio sam u šestom razredu gimnazije u Valjevu i bio je konkurs za najbolji pismeni zadatak. Nisam ni znao da je moja profesorka Desa Baskijević poslala moj pismeni zadatak na konkurs. Jednoga dana stigao je iz Beograda iz Ministarstva prosvete čovek u Valjevo i saopštio pred đacima u svečanoj sali gimnazije da je đak valjevske gimnazije Matija Bećković dobio prvu nagradu koja je iznosila 15.000 dinara. Tako da sam ja od tih para kupio svoj prvi sako, cipele, košulje i pantalone, a još je malo i ostalo - ispričao je Bećković.



Seća se da je bio na času hemije kada je školski poslužitelj došao i rekao da svi dođu u svečanu salu.



- Nisam ni znao zašto, ali sam se poradovao što smo gubili čas. Kada sam proglašen za pobednika, prozvali su me pesnikom, to se tada razglasilo i tako su od tada počeli da me zovu i tretiraju - otkriva Bećković.

