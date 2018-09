NAJCRNJA SRPSKA ČINJENICA: 4 osobe dnevno dignu ruku na sebe! Otkrivamo ko su češće samoubice, žene ili muškarci, i u kom delu Srbije je najmanje samoubistava!

U Srbiji se godišnje u proseku ubije 1.460 osoba, odnosno čak četiri dnevno! Naša zemlja zauzima neslavno 13. mesto u svetu po broju suicida!

Stručnjaci upozoravaju da gotovo četvrtinu svih suicida izvrše adolescenti do 25 godina, što je i vodeći uzrok smrti kod mladih. Najviša stopa samoubistava je u Vojvodini, i to u Subotici i Severnobačkom okrugu, dok su u Beogradu prošle godine izvršena 164 samoubistva, skoro po jedno svakog drugog dana. Prema statistici, više se ubijaju muškarci nego žene, a najmanje ljudi dižu ruku na sebe na jugu Srbije.

Slavica Ranisavljev Kovačev iz Centra za prevenciju samoubistava Srce objašnjava da suicid predstavlja odgovor na situaciju koja dugo traje i koju osoba više ne može da trpi.



- Srbija je iznad evropskog proseka po broju samoubistava. Razlozi idu od problema sa bliskim ljudima do egzistencijalnih. Mladi često misle da se nalaze u bezizlaznoj situaciji jer se ne pronalaze na fakultetu, misle da ih niko ne razume i nemaju nešto što bi ih ispunilo.

Ona upozorava da ljudi koji razmišljaju o suicidu naglo menjaju navike, postaju bezvoljni, pričaju o besmislu života, kao i da im je podrška bližnjih ključna.

Mirjana Nikolić, psiholog iz Savetovališta za mlade Doma zdravlja Novi Sad, kaže da mladi dramatičnije i emotivnije shvataju životne činjenice nego odrasli.

- Mladi budu nezadovoljni da li sobom, da li okruženjem, misle da ih niko ne voli i da nisu dovoljno dobri i onda deluju impulsivno i autodestruktivno, što može da dovede do suicidnih misli. Mladima okidač može da bude i neko veliko poniženje i osude koje mogu da dožive na društvenim mrežama! To kod njih dovodi do trauma, kriza i anksioznosti, a oni u tako mladom dobu nemaju mehanizme da to reše.

Inače, danas se obeležava Svetski dan prevencije samoubistava. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, broj suicida u svetu je u poslednjih 50 godina porastao za 60 odsto. SZO upozorava na to da su samoubistva dece i mladih treći po redu uzrok smrtnosti u većini zemalja.

Beograd

"Najsmrtonosnija" je Čukarica U Beogradu se prošle godine ubilo 165 osoba, što je povećanje u odnosu na 2016. godinu, kada je bilo 150 samoubistava. Prema podacima Sekretarijata za upravu - Sektor statistike, u poslednjih pet godina najsmrtonosnija je bila 2014. godina, kada je zabeleženo rekordnih 199 slučajeva suicida. Čukarica je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku 2017. godine, bila "najsmrtonosnija opština", budući da su na njenoj teritoriji čak 23 osobe sebi oduzele život. Slede Zvezdara i Zemun, sa po 16 samoubistava, a izgleda da se najsrećnije živi na Starom gradu, gde su samo dve osobe oduzele sebi život.

Brojke

1.460 osoba godišnje prosečno u Srbiji digne ruku na sebe

66.700 ljudi je u Srbiji sebi oduzelo život od 1953. do 2008. godine

1992. godine ubilo se najviše ljudi u zemlji - 1. 638

25 odsto njih koji su već pokušali suicid, pokušaće ga ponovo

OBRATITE PAŽNJU

Izjave i ponašanja koji ukazuju da neko možda planira suicid:

- "E, ne znaš ti šta su pravi problemi"

- "Nije mi ni do čega"

- "Ne planirajte me ni za šta"

- "Više ništa nema smisla. Uvek će biti ovako"

- Osoba počne drugima da poklanja svoje stvari koje su joj bile značajne

- Depresivno ponašanje, bezvoljnost

- Uznemirenost, tuga, zatvaranje u sebe



Godina Broj sucida u Srbiji

2006. 1.444

2007. 1.354

2008. 1.290

2009. 1.376

2010. 1.209

2011. 1.256

2012. 1.245

2013. 1.198

2014. 1.134

2015. 1.064

2016. 1.256

2017. 1.050

Grad Broj stanovnika Broj suicida (2017.)

Šid 32.348 15

Zrenjanin 118.699 21

Subotica 138.331 20

Novi Sad 353.525 25

Beograd 1.683.962 164

