DOBRA VEST ZA ZAPOSLENE U JAVNOM SEKTORU: Plate veće i do 12 odsto, a dat je i rok!

Plate u javnom sektoru do kraja godine biće povećane za šest do 12 odsto u sklopu paketa mera koje Vlada Srbije priprema, a među kojima su još i povećanje penzija i povećanje minimalca, izjavio je za Kurir Zoran Stojiljković, predsednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost, posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta (SES) na kojoj se raspravljalo o minimalnoj ceni rada.

On ističe da su predstavnici Vlade Srbije čvrsto obećali predstavnicima sindikata da će do početka oktobra, u sklopu paketa mera o ukidanju Zakona o privremenom smanjenju penzija, konačno biti ukinuto i ograničenje rasta plata u javnom sektoru.

- Konačno smo dobili obećanje da će biti dogovoreno ukidanje ograničenja povećanja plata u javnom sektoru, što će omogućiti da one budu povećane za šest do 12 odsto, kao i da će u taj paket biti uključeni i platni razredi - kaže Stojiljković.

Iako nije prihvaćen zahtev sindikata da minimalna cena rada bude povećana za 10 odsto, već je Vlada Srbije odobrila povećanje od 8,6 procenata, Stojiljković ističe da je sa predstavnicima Vlade postignut jedan izuzetno važan dogovor.

- Dogovorili smo se da za tri godine minimalne zarade dostignu minimalnu potrošačku korpu od 36.000 dinara - kaže Stoiljković i dodao da će to značiti da će ljudi za tri godine imati za pristojno preživljavanje.

Ministarstvo finansija saopštilo je da povećanje minimalne cene rada sa 143 na 155 dinara po satu samo deo ukupnog paketa mera koje Vlada priprema do kraja godine, među kojima su povećanje penzija penzionerima, ukidanje parafiskalnih nameta i povećanje zarada u javnom sektoru.

- Za 2018. iznos minimalne zarade bio je 24.882 dinara, a sa ovim povećanjem idemo na 27.022 dinara. Ovo je prvi put da je pređena ta granica od 27.000 dinara - rekao je ministar finansija Siniša Mali.

On je dodao da očekuje da će minimalna zarada u narednom periodu rasti još brže i dinamičnije, na šta ukazuju i odlični privredni rezultati koje smo ostvarili u ovoj godini.

- Sada smo na stabilnom putu oporavka ekonomije i minimalnu cenu vidimo kao deo mozaika koji se zove privredni ambijent, koji treba da doprinese da još više rastemo, budemo bolji i plate budu još više - rekao je ministar finansija Siniša Mali.



Orbović: Minimalac porastao 28 odsto za tri godine

Ljubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, ističe da je za protekle tri godine minimalna cena rada porasla za 28 odsto, što govori o kontinuitetu rasta koji vodi ka zadatom cilju da minimalna zarada dostigne minimalnu potrošačku cenu rada.

- Razgovarali smo i o zaradama u javnom sektoru, odnosno o ukidanju Zakona o smanjenju plata u javnom sektoru, kojim su plate smanjene za 10 procenata. Ostalo je da se o tome razgovara do 1. oktobra, do kada bi to pitanje trebalo da bude rešeno - ističe Orbović, koji nije želeo da licitira kada će i za koliko biti povećane plate u javnom sektoru. foto: Beta/Nenad Petrović

