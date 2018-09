UNUKA SLAVNOG FRANCUSKOG MARŠALA I POČASNOG SRPSKOG VOJVODE D'EPEREA U BEOGRADU: Pitali je šta je njen deda mislio o SRBIMA, od njenih reči sala je ZANEMELA!

BEOGRAD - Na spomenik francuskom maršalu Franšeu D'Epereu u Beogradu danas su položeni venci, a ambasador Francuske u Srbiji Frederiko Mondoloni izjavio je da je time obeleženo sećanje na vrhovnog komandanta savezničkih trupa na Solunskom frontu u Prvom svetskom ratu, francuskom maršalu i srpskom vojvodi.



Mondolini je naveo da je maršal Franše D'Epere radio na francusko-srpskom prijateljstvu, kao što to sada rade vlade dve zemlje i predsednici Emanuel Makron i Aleksandar Vučić.

Unuka maršala D’Eperea, grofica Klod de Sen Pjer rekla je da su reči koje najbolje opisuju odnos njenog dede prema Srbiji “poštovanje i velika hrabrost”.

– Gospodin (Direktor Balkanološkog instituta Vojislav) Pavlović me pitao da li mogu da pronađem memoare mog dede sa Istočnog fronta. Želela sam to da podelim sa vama, jer to samo pokazuje poštovanje i čast koju je moj deda pokazao prema vama– rekla je Sen Pjer.

Prisutni na promociji bili su vidno dirnuti ovim rečima, bilo je uzdaha, a s vremena na vreme bi se salom prolomio i spontani aplauz.



Ambasador Francuske Frederik Mondoloni rekao je da je ovo prilika da se Srbija i Francuska sete “bratstva po oružju” u Prvom svetskom ratu i dodao da bi dve zemlje ponekada zaboravile koliko su bliske.

– Da podvučemo da i danas naši vojnici stoje rame uz rame u mirovnim operacijama u Africi i Libanu kako bi čuvali međunarodni mir i stabilnost – rekao je ambasador.

Mondoloni je dodao sa će Srbija zauzeti posebno mesto 11. novembra na ceremoniji obeležavanja 100 godina od kraja Prvog svetskog rata.

Direktor Balkanološkog instituta SANU Vojislav Pavlović rekao je da će izdavačka kuća Prometej novu ediciju “Srpske vojvode” započeti memoarima D’Eperea.

– Ovaj dragoceni front će opet privući pažnju čitalaca. Za D’Eperea su Srbi bili hrabri i disciplinovani vojnici, a vojvoda Živojin Mišić strog i odmeren čovek, koji je na njega ostavio najveći utisak – rekao je Pavlović i dodao da će knjiga pokazati i odnose među saveznicima i D’Epereove poglede na srpsku vojsku.

On je podsetio da su ove godine Srbija i Francuska zajedno obnovile Spomenik zahvalnosti Francuskoj, kao i da će prvi put ove godine zajedno biti obeležene stogodišnjica oslobođenja Beograda 1. novembra i 20. oktobra kada je Beograd 1944. oslobođen u Drugom svetskom ratu. "U tih deset dana biće i posebni dan Francuske, a zajedno će se zvati Dani slobode", rekao je Vesić i posebno zahvalio porodici francuskog maršala koja je ovom prilikom došla u Beograd.





