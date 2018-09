SRPSKI TINEJDŽERI OTVORILI DUŠU: Evo kako savetuju vršnjake da prežive siledžije u školi! Opisali ŠIKANIRANJA koja se dešavaju!

Verovatno ćete reći da je sve ovo normalno, da preterujem i da treba da sazrim, ali stvarno patim već godinama i treba mi pomoć. Krenuo sam u osmi razred, a trpim nasilje već tri godine od pet likova, koje se ponavlja svaki dan.



Ovim rečima se jedan srpski tinejdžer požalio na forumu Redit, tražeći pomoć od vršnjaka koji proživljavaju slične patnje zbog nasilja u školi. Školarci su bez ikakvog skrivanja počeli da dele svoja iskustva, ali i savete kojima se može stati na put siledžijama.



- Zbog mog muzičkog ukusa i oblačenja napadaju me da sam gej ili sektaš. Došlo je do tog nivoa da se zna kome sam, navodno, pu*io, devojke me izbegavaju. A opet, na svakom kontrolnom se očekuje da pomažem tim istim likovima, bilo za 2, bilo za 5. Samim tim, rizikujem smanjenje sopstvene ocene. Jednom sam odbio da pomognem, jedan od njih je organizovao ekipu da me prebiju, međutim, slomio je ruku, pa nisu imali blagoslov. Do fizičkog nasilja retko dolazi, guraju me, ali ne povređuju ozbiljnije, ne smem da uzvratim jer sam mnogo slabiji. Podrazumeva se i da im dajem pare kad im fali i da ih ne očekujem nazad - napisao je jedan petnaestogodišnjak.

Za ovaj teror, kaže, roditelji znaju, ali niko nema rešenje. A saveti vršnjaka su raznoliki.

Psiholog Branislava Stojić

Nepoznatima se lakše otvore Najviše poverenja školarci vide upravo u vršnjacima koji prolaze kroz slično iskustvo i u onima koji su uspeli da se izbore sa siledžijama, kaže psiholog Branislava Stojić.

- Svakako ne treba zaobilaziti roditelje, pedagoga i nastavnike, ali nije loš metod ni da deca savete potraže na ovaj način. Nepoznatim osobama se lakše otvore, ne cenzurišu radnje i osećanja, već kažu celu istinu. Mnogi od saveta nisu konstruktivni, ali se na jednom mestu čuje više mišljenja.

- Svako ima svoju tačku pucanja i šibanje ti ne gine, ali moraš pametno to da odradiš. Pikiraj najmanjeg iz grupe i čekaj svoj trenutak kada će ti reći, na primer, "pederu". Skoči na njega iz sve snage i unesi mu se u facu: "Ko je, bre, peder, mamu ti je*em, bre?!" (vežbaj kod kuće). I odgurni ga jako. Prvo lik neće znati šta ga snašlo, nekom srećom možda ostane na tome, a vrlo verovatno će krenuti na tebe. Sada, osnovno je pravilo da stisneš jako pesnicu i ciljaš u glavu bez puno mlataranja rukama, pa šta bude, bude, bar nisi ispao pi*ka. Gledaj da sve to bude u učionici gde ima više ljudi koji bi bili spremni da razdvajaju. Nije ti ovde cilj da ga umlatiš, već da pokažeš kičmu. Dajem glavu da će nakon svega celo odeljenje biti na tvojoj strani, bez sumnje.

Saveti koje daju vršnjaci Menjaj školu

- Ili menjaj školu i beži, ili pažljivo izaberi trenutak da odgovoriš. Mora da bude jako i mora biti ljudi koji će to videti. Možda dobiješ male batine, ali od nekoga ko se dosta tukao u školi zbog sličnih zajebancija, veruj da će to brzo proći.

Idi na boks, pa u tuču

- Većina saveta su bez veze. Upiši neku realnu borilačku veštinu, boks, kik-boks, MMA i idi na sparing. Posle nekoliko meseci sparinga izgubiš dosta straha od tuče, i to ne samo da ti pomogne u tuči nego i imaš više samopouzdanja i ljudi vide da se ne bojiš. Nekad je konflikt neizbežan i mnogo je bolje da prebiješ nekog i dobiješ batine nekoliko puta nego da te neko maltretira godinama.

Okreni sve na humor

- Nipošto fizički da se sukobljavaš, samo okreni sve na igru i humor kad god te zezaju. Nasedaj na provokacije namerno, odgovaraj im sa "jebiga, tako je", pokaži im da nisi uopšte zainteresovan.

