UMESTO PLATE - 1.000 DINARA: Ovo su najgore posledice novog zakona koji se tiče NOVOPEČENIH MAMA U SRBIJI

Novi zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je stupio na snagu 1. jula ove godine, a koji je na sva zvona najavljivan kao "spas" za roditelje zbog uvećanog roditeljskog dodatka, u praksi će doneti ogromnu štetu velikom broju mama koje će godinu dana imati manju platu, i to u trenutku kad im je novac najpotrebniji.

Najgore posledice zakon će imati na mlade mame koje u svojoj radnoj knjižici nemaju ubeleženih 18 meseci neprekidnog radnog staža, a takvih je ogroman broj, jer će umesto mesečne zarade primati crkavicu koja može biti manja i od 1.000 dinara. Jasno je da ni pomoću čarobnog štapića sa tim iznosom ne može da preživi ni mama, a kamoli još i novi član porodice.

Oštećene će biti i majke koje zarađuju više od tri prosečne plate jer će tokom porodiljskog odsustva dobijati smanjene zarade, odnosno naknade.

Zbog ovih i sličnih nedostataka zakon je naišao na salve kritika u javnosti, a kap je prelila čašu kada je savetnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milena Antić izjavila da "niko neće zaposliti ženu koja se danas zaposli, a sutradan zatrudni, jer poslodavcu treba žena da radi, a ne da bi otišla na bolovanje".

Jasmina Mihnjak, urednik portala Bebac.com, ističe da novi zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom nije u saglasnosti sa Zakonom o radu i Međunarodnom konvencijom o zaštiti materinstva jer će mnogim ženama smanjiti naknadu koja ne bi smela da bude manja od dve trećine plate koju su primale pre odlaska na porodiljsko.



- Umesto da podrži i donese bolje uslove za roditeljstvo, ovaj zakon je još više ugrozio porodice u Srbiji. Kažem porodice zato što u nekim porodicama samo žena radi, dok su u drugim slučajevima važne obe plate jer porodice ne mogu da žive sa jednom platom. Država je ovim zakonom pokazala svoju nesposobnost da reši ključne probleme roditeljstva. To je poražavajuće i uvredljivo za roditelje. Roditeljski dodaci su stimulativna mera za podsticaj nataliteta i ne mogu biti zamena za nešto što ženama pripada, a to je pravo da po zakonu tokom porodiljskog odsustva dobiju svoju platu koju su imale dok su radile - kaže Mihnjak.

Da zakonska rešenja nisu dobra, svesni su i u Vladi Srbije, čemu u prilog govori i najava ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku Slavice Đukić Dejanović da je Savet za populacionu politiku razmatrao mogućnost da se uvede donji limit mesečne naknade za porodilje kako se ne bi dešavalo da nekima od njih porodiljska naknada bude 900 dinara mesečno. - Razmišljamo da kod prvih izmena i dopuna zakona uvedemo donji limit naknade za porodilje, ne mogu sada da kažem koliko bi to novca bilo, jer treba videti koliko budžet može da izdrži. Ali, koliko god budemo imali para, uložićemo u to - izjavila je Slavica Đukić Dejanović i dodala da je preispitivano i novo zakonsko rešenje prema kome naknada porodiljama ne može biti veća od tri prosečne plate.

Ko je oštećen:



1. Mame sa malim radnim stažom



Sve mlade mame koje rade kraće od 18 meseci neće dobiti ni minimalan iznos zarade. Zagarantovan republički minimum imaju samo one koje su pre otvaranja trudničkog ili porodiljskog bolovanja radile punih šest meseci, ali im je taj iznos zagarantovan samo u prva tri meseca od rođenja deteta. Za sve ostale mesece dobija se iznos koji se obračunava tako što se zbir plata u prethodnih 18 meseci podeli sa 18. Ako je žena radila šest meseci za platu od 25.000 dinara, u prva tri meseca dobijaće republički minimalac od oko 26.311 dinara, a narednih meseci do povratka na posao plata će joj biti 8.333 dinara. Ovim su najviše pogođene mame koje su tek zasnovale radni odnos, pa mogu da dobiju nadoknadu i manju od 1.000 dinara mesečno.

2. Žene sa većim primanjima od prosečne zarade u zemlji



Sve mame koje zarađuju više od tri prosečne plate su oštećene jer će dobiti smanjene zarade dok su na porodiljskom bolovanju. To su žene koje su stručnjaci i na ovaj način su degradirane. Iako ne postoji donja granica za naknadu koju može dobiti neka porodilja, gornja granica je novim zakonom propisana i iznosi tri prosečne bruto zarade u zemlji, koja trenutno iznosi 68.047 dinara. Iznos od tri prosečne bruto zarade od 204.141 dinar dodatno se umanjuje deljenjem na 1,5, čime se stiže do maksimalnog iznosa mesečne naknade od 136.094 dinara, koju će porodilja primati do povratka na posao. Sve mame koje su primale više od tog iznosa biće na gubitku.

3. Trudnice s rizičnom trudnoćom



Sve trudnice koje otvore trudničko bolovanje, a prethodno nisu radile vezanih 18 meseci dobiće znatno umanjene naknade za porodiljsko bolovanje jer se obračun računa samo za mesece pre otvaranja bolovanja. U praksi to znači da ako otvorite bolovanje na dva dana u trećem mesecu trudnoće, ni svih šest meseci nakon toga neće ulaziti u obračun. Ova odredba pogodiće sve trudnice sa rizičnom trudnoćom koje su radile manje od 18 meseci, a koje će, da bi dobile pun iznos plate, tokom porodiljskog izbegavati da otvore bolovanje, čime rizikuju da ugroze zdravlje bebe.

4. Preduzetnice i poljoprivredne osiguranice



Poljoprivredne osiguranice su novim zakonom diskriminisane tako što se njima za obračun porodiljskih nadoknada, umesto 18, računaju 24 zarade pre otvaranja bolovanja. Poljoprivrede osiguranice, preduzetnice i žene koje rade na privremenim poslovima ili autorskim ugovorima za treće dete neće imati pravo na porodiljsko odsustvo od dve godine, već svega godinu dana.

Preduzetnice su dodatno na gubitku i zbog toga što, po Zakonu o porezima i doprinosima, koji je stupio na snagu 1. jula, za vreme porodiljskog odsustva moraju same da uplaćuju sebi poreze i doprinose od već tako umanjenih zarada.