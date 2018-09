VOZAČI, OPREZ: Vreme prijatno za vožnju, ali radova ima na svakom koraku!

BEOGRAD - Kraj turističke sezone donosi umeren intenzitet saobraćaja i dobru prohodnost, trenutno bez zastoja i uz dobre uslove za vožnju na državnim putevima I i II reda, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.

Ipak se vozači upozoravaju da budu oprezni zbog intenzivnih radova zbog kojih je na snazi veliki broj izmena u saobraćaju.

Od 17. do 19. septembra, u vremenskom periodu od 9 do 14, u Beogradu će se izvoditi radovi na redovnom održavanju na delu državnog puta I A reda broj 1, na deonici od Plavog mosta do petlje "Lasta", u smeru ka Nišu.

Na tom delu puta za saobraćaj će biti zatvorena krajnja leva (preticajna) saobraćajna traka, a saobraćaj će se odvijati voznom (srednjom) i krajnjom desnom (zaustavnom) saobraćajnom trakom.

Puštena je u saobraćaj novoizgrađena petlja "Bujanovac 1", na delu auto-puta E-75. Pristup Bujanovcu ovim je omogućen preko petlje "Bujanovac 1" iz smera od Vranja ka Bujanovcu, kao i uključenje na auto-put E-75, iz pravca Bujanovca ka Vranju odnosno Preševu.

Danas će se u vremenskom periodu od 07.00 do 19.00 izvoditi radovi na montaži novih metalnih konstrukcija portala na delu državnog puta I A reda broj 1, ispred saobraćajne trake za isključenje saobraćaja na petljama "Požarevac", "Smederevo" i "Kolari", pravac Niš - Beograd.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: AP)

Kurir

Autor: Kurir