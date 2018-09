PARADA PONOSA U NEDELJU 16. SEPTEMBRA: Okupljanje na Slaviji počinje u podne, kuma Prajda Suzana Trninić

Parada će se kretati duž Kralja Milana, preko Terazija do Kolarčeve, zatim do Ulice Vase Čarapića i da se završava na Studentskom trgu

BEOGRAD - Ovogodišnja Parada ponosa biće održana u nedelju, 16. septembra, a okupljanje učesnika na trgu Slavija počinje od 12, najavio je danas organizacioni odbor Parade ponosa.

Obraćanje ovogodišnje Kume Prajda, novinarke Suzane Trninić, počinje oko 14 časova, a šetnja oko 14.30. Član Organizacionog odbora Parade ponosa Goran Miletić objasnio je da se ulazi (gejtovi) otvaraju u 12 i da ih ove godine ima više nego prethodnih.

On je naveo da će se parada kretati duž Ulice kralja Milana, preko Terazija do Kolarčeve, zatim do Ulice Vase Čarapića i da se završava na Studentskom trgu. Koncert i program u Studentskom parku počinje oko 16 časova, a taj deo programa će biti otvoren za ulaz i izlaz. "Bezbednost je maksimalna, sutra će (policija) održati finalnu probu, a mere su bolje nego ranije", kazao je Miletić.

On je napomenuo da ove godine ne postoje nikakvi spiskovi ili liste za ulazak, da nisu pojedinačno pozivali političare ili javne ličnosti, ali da kao prethodnih

godina očekuju dolazak premijerke Srbije ili gradonačelnika Beograda.

Član organizacionog odbora Marko Mihajlović je podsetio da je danas sredina Nedelje ponosa i da je ove godine ukupno planirano više od 60 događaja.

"Sutra je žurka u Domu omladine sa gostima iz Hrvatske, a za subotu je planirano više žurki. Pozivamo ljude da dodju na koncert u Studentski park, na žurku zatvaranja, pošto neki i dalje imaju problem da dođu na sam Prajd", rekao je Mihajlović.

Član organizacionog odbora Prajda Aleksandar Savić naveo je da ove godine ima više od 120 volontera i da je odziv mladih mnogo bolji nego prethodnih godina. "Interesovanje tinejdžera je veliko, ali je sve više i roditelja koji su spremni da dovedu svoju decu, mlađe adolescente u Prajd Info centar, kako bi njihovo autovanje bilo što bezbolnije", kazao je Savić.

Koordinatorka Prajd info centra Milica Volić rekla je da je kroz taj prostor prošle godine za četiri nedelje prošlo 2.000 zainteresovanih i da je ove godine interesovanje još veće.

Jovanka Todorović iz Organizacionog odbora ponovila je sedam zahteva Prajda, koji se nije menjao u odnosu na prethodne godine.

Oni zahtevaju veću odgovornost države za zaštitu ljudskih prava seksualnih manjina, sankcionisanje nasilja nad tom zajednicom i primenu člana Krivičnog Zakonika Srbije za zločin iz mržnje, kao i usvajanje Zakona o rodnom identitetu i registrovanim istopolnim zajednicama.

Takođe zahtevaju podsticanje objektivnog medijskog izveštavanja o LGBTI+ zajednici, reformu sistema obrazovanja i sankcionisanje slučajeva vršnjačkog nasilja koji su učinjeni zbog seksualne orijentacije i rodnog identiteta žrtve.

"Nakon konferencije povodom otvaranja Nedelje ponosa uputili smo pismo svim poslanicima Narodne skupštine u kojem smo zatražili usvajanje dva zakona kao najvažnije stavke. Najavljena promena šest od osam udžbenika u kojima je pronadjen homofobični sadržaj je jedina pozitivna stavka", kazala je Todorović.

