PORESKA POLICIJA PODNELA 4.354 KRIVIČNE PRIJAVE: Zbog utaje poreza iza rešetaka 219 ljudi

BEOGRAD - Od početka 2016. godine do kraja avgusta ove poreska policija podnela je nadležnim tužilaštvima 4.354 krivične prijave protiv 5.694 ljudi, od kojih je 219 uhapšeno.



Ukupan iznos izbegnutog poreza u tom periodu čak je 28,9 milijardi dinara, pokazuju podaci Ministarstva finansija.

- Sektor Poreske policije Poreske uprave Srbije je u periodu od početka 2016. pa do kraja avgusta 2018. godine otkrio 391 privredni subjekat koji je identifikovan kao "fantom" ili "perač" - navode iz ministarstva.



Ova preduzeća lažiraju dokumentaciju kako bi prikrili svoje poreske obaveze, ali i poreske obaveze drugih firmi. Ona, naime, posluju na takav način da fiktivno prave dokumentaciju, omogućavaju takozvano pranje poreza i omogućavaju drugim preduzećima prikrivanje poreza, odnosno "simuliraju poslovne odnose". Time se utaja poreza višestruko umnožava, jer kad jedno preduzeće ne plati PDV, onda ga ne plaćaju ni sva ostala preduzeća u lancu prometa, objašnjavaju upućeni.



Podsetimo, obaveza plaćanja poreza je jedan od osnovnih ustavnih principa, a izbegavanjem plaćanja poreza i drugih propisanih dažbina poreski obveznici, osim što krše Ustav, takođe vrše i poreske zločine, koji za posledicu mogu da imaju ozbiljno ugrožavanje nacionalne privrede uz istovremeno otežavanje ostvarivanja brojnih državnih funkcija. Otuda je i poreska utaja najteže poresko krivično delo, prema Krivičnom zakoniku.



Iz Poreske uprave poručuju da intenzivno rade na stvaranju okruženja koje podstiče dobrovoljno poštovanje propisa i preduzimaju čitav set mera kojima pokušavaju da podstaknu one koji ne poštuju poreske propise da to učine.

S tim u vezi Poreska uprava, zajedno sa resornim ministarstvom, radi na razvijanju i jačanju poreske kulture, povećanju svesti građana i privrede o negativnim efektima sive ekonomije, boljim informisanjem građana o vrednosti javnih usluga koje se finansiraju iz budžeta, kao i poboljšanjem kvaliteta tih usluga.



- Svi moraju biti svesni koliko budžet Srbije gubi zbog neevidentiranja ostvarenog prometa, što za posledicu ima uskraćivanje brojnih prava građana Srbije kroz manje sredstava za obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, kulturu, bezbednost... Svim građanima mora biti jasno da se upravo iz prihoda budžeta obezbeđuju plate i penzije, grade putevi, mostovi, škole, bolnice, vrtići, sportski objekti... - poručuju iz PU.

SANKCIJE

- Ko izbegne plaćanje poreza u iznosu većem od 500.000 dinara, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom

- Ako iznos izbegnute poreske obaveze prelazi 1,5 miliona dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom

- Ako iznos utajenog poreza prelazi 7,5 miliona dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od tri do 10 godina i novčanom kaznom