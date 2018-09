NASTAVLJA SE VRELI TALAS: Danas 31 stepen, popodne stižu PLJUSKOVI, evo u kojim delovima Srbije

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo. Ujutru i pre podne u severnim, sredinom dana i po podne u ostalim krajevima, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren severozapadni, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno jak. Jutarnja temperatura od 9 do 18 C, najviša dnevna od 27 do 31 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će danas biti toplo, pre podne pretežno sunčano, sredinom dana uz lokalni razvoj oblačnosti u pojedinim delovima grada očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura oko 18 C, najviša dnevna oko 28 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, očekuje se pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom iznad proseka za ovo doba godine, od 27 do 31 C.

