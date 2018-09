PET GODINA PRODAVAO CIPELE PREKO ROĐAKA Cela fabrika radila na crno! 98 radnika nije prijavio! Utajio porez od 123,8 miliona!

Branislav Filipović, direktor firme "Gruppotre" iz Debeljače u opštini Kovačica, pet godina je prodavao cipele na crno, a pravilo ih je oko 100 radnika, od kojih nijedan nije prijavljen, saznaje Kurir.

Ovaj nesavesni privrednik godinama je izbegavao svoje obaveze prema državi i zaposlenima kojima nije uplaćivao ni dinara za doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje, a dolijao je zahvaljujući poreskim inspektorima koji su ga otkrili.



- Fabrika je godinama proizvodila obuću i bez ikakvih papira je davala velikom broju preduzetničkih radnji da ih dalje prodaju. Te radnje, iza kojih stoje rođaci i prijatelji direktora fabrike Branislava Filipovića, registrovane su kao paušalci i nisu imale nikakav ulaz robe, već samo izlaz prema velikim trgovačkim radnjama. Kad dobiju pare za cipele, dižu ih sa računa i isplaćuju na ruke plate radnicima koji su radili u fabrici - kaže izvor Kurira.

Da je u Debeljači otkrivena fabrika obuće koja je radila na crno i u kojoj nijedan od 98 radnika nije bio prijavljen, Kuriru je potvrđeno i u Poreskoj upravi Srbije.

- Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, priveden je radi saslušanja B. F. iz Debeljače, direktor privrednog društva "Gruppotre" Debeljača, zbog postojanja osnovane sumnje da je u periodu od juna 2013. do juna 2018. godine, uz pomaganje još 12 lica vlasnika preduzetničkih radnji, izvršio krivično delo poreska utaja u iznosu od 123,8 miliona dinara - potvrđuju u Poreskoj upravi.

U PU pojašnjavaju kako je direktor firme "Gruppotre" obmanjivao državu.

- B. F. angažovao je svoje rođake i prijatelje da registruju preduzetničke radnje. Pored vlasnika radnji, ovlašćenja za raspolaganje novčanim sredstvima imao je i drugoprijavljeni B. Đ. Usluge šivenja i izrade obuće koje su izvršene u proizvodnom pogonu privrednog društva "Gruppotre" kupcima su fakturisane preko preduzetničkih radnji u ukupnom iznosu od 117.609.296,52 dinara. Na ovaj način je neevidentiranjem prometa u privrednom društvu izbegnuto plaćanje PDV u iznosu od 23.521.985,30 dinara. Nakon izvršenog pretresa prostorija i proizvodnog pogona pronađena je interna evidencija o isplati zarada radnicima (79-98 radnika), koji su u pomenutom periodu angažovani na crno - kažu u Poreskoj upravi i dodaju da je isplatom zarada neprijavljenim radnicima u gotovini vlasnik izbegao plaćanje više od 100 miliona dinara za poreze na dohodak građana i doprinosa za socijalno osiguranje.

Branislav Filipović, direktor firme "Gruppotre":

Nisam znao da je to krivično delo

Direktor firme "Gruppotre" Branislav Filipović tvrdi za Kurir da nije znao da je držanje neprijavljenih radnika krivično delo.

- Bio sam ubeđen da je to prekršaj ako nađu radnika da radi na crno. Da sam znao da je to krivično delo, ja bih, ili prestao da radim, ili bih ih sve prijavio. Radnici ne žele da ih prijavim jer dobijaju pare sa biroa, a neki čekaju da idu u Nemačku. Ko je god želeo, ja sam ga prijavio. Svi su u inspekciji u Pančevu znali da imam neprijavljene radnike i ćutali su. Sad kad sam hteo da ugasim firmu i otvorim novu, oni su u tih 10 dana upali i našli da nemam nijednog prijavljenog radnika. Drugima daju subvencije i oslobađaju ih od plaćanja doprinosa, pa kako ja da opstanem?! Morao sam da se snalazim. Oni su izmislili da paušalci ne moraju da imaju ulaz, već samo izlaz. Nisam ja to smislio, već sam čuo od drugih. A sad su me uhapsili što sam ljudima dao posao i hranio ih.