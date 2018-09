BEBA MI JE PADALA U KOMU, U JEDNOM TRENU SAM MISLILA DA JE MRTVA, A LEKARI SU ME IZBACIVALI: Katarina tvrdi da je u Domu zdravlja doživela horor!

Osamnaestomesečnu bebu, kojoj je zbog temperature od 40 stepeni pretila opasnost da padne u komu, pribojski lekari nisu hteli da pregledaju, već je čekala u hodniku gotovo sat dok su drugi pacijenti ulazili preko reda u ordinaciju, tvrdi majka devojčice Katarina Perišić.

Drama porodice Perišić odvijala se u sredu, 12. septembra, kad su obigravali od odeljenja do odeljenja tražeći pomoć za bolesno dete.



- Odvela sam dete pod visokom temperaturom na pregled na pedijatriju, ali mi je tamo neljubazna medicinska sestra rekla da nemaju pedijatra i da idemo u u Dom zdravlja u školski dispanzer u drugom delu grada. Kad smo se javili sestri u školskom dispanzeru, nikoga nije bilo u čekaonici. Iako je videla u kakvom je stanju dete, ona je uvela jednu gospođu, koja se naknadno pojavila, preko reda kod doktorke Jelene Luković. Dok su one tamo ćaskale, u naručju sam držala dete koje nije moglo da drži oči otvorene, umivala sam ga da dođe sebi, bilo je pred frasom i strepela sam da ne padne u komu. U jednom trenutku sam pomislila da je mrtvo - prepričava traumu Katarina.

Kako kaže, ni tu nije bio kraj njenim mukama, jer kad je posle pola sata gospođa izašla iz doktorkine ordinacije, sestra je uvela drugu ženu, koja je takođe došla posle njih.



- Kap je tada prelila čašu i ušli smo kod doktorke Luković u ordinaciju i pitali kakav je to način da se prima preko reda a mi čekamo s bolesnim detetom na hodniku. Odgovorila je da su to sve zdravstveni radnici i da mora da ih primi i rekla mi da izađem i da čekam. Pitala sam: "Šta da sačekam?! Da mi dete padne u komu?!" Ali nju to nije zanimalo, pa smo se vratili u Opštu bolnicu.

Tamo nas je ljubazno primila dr opšte prakse Isidora Šiljak i s detetom sam u bolnici ostala dva dana - kaže Katarina i dodaje da je problema bilo i u laboratoriji s medicinskom sestrom, koja se žalila što su joj doveli bebu, umesto da joj krv uzmu na pedijatriji.

Katarina je podnela prijavu upravi Doma zdravlja i očekuje da odgovorni budu kažnjeni. Direktora Doma zdravlja Vladimira Milinkovića juče nismo uspeli da dobijemo na sve dostupne brojeve telefona, tako da nismo dobili informaciju da li će i na koji način biti sankcionisni zdravstveni radnici.

Dr Dragan Pjevčević, direktor Opšte bolnice

Dom zdravlja nije u mojoj nadležnosti Direktor Opšte bolnice u Priboju Dragan Pjevčević kaže da je Katarina Perišić s bebom upućena u Dom zdravlja zato što u Opštoj bolnici nisu imali pedijatra.

- U Domu zdravlja su čekali i pošto se muž pobunio, doktorka mu je rekla da izađe, pa su se opet vratili kod nas u bolnicu, gde smo primili bebu na lečenje. Dom zdravlja nije u mojoj nadležnosti, jer ima svog direktora.

