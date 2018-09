SEPTEMBAR U ZNAKU SUNCA I SPARINE: Ponedeljak vedar i veoma topao, a evo kako će biti do kraja nedelje

U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, samo će se ujutro ponegde po kotlinama i visoravnima pojaviti kratkotrajna magla.

foto: Dragana Udovičić

Vetar će biti slab i umeren, istocni i jugoistočni, a najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, najviša od 26 do 30 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, sa slabim i umerenim vetrom, uz najnižu temperaturu oko 14 C, najviša oko 28 C.

foto: Printscreen/RHMZ

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se očekuje pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 27 do 31 C.

foto: AP/Ilustracija

Krajem sedmice doći će do naoblačenja sa kišom, pljuskovima i padom temperature.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Zorana Jevtić)

Kurir

Autor: Kurir