LONČAR NAJAVIO 80 ODSTO VIŠE PARA ZA LEČENJE DECE U INOSTRANSTVU: Sredstva u fondu biće povećana za više od 216 miliona dinara

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je danas da će sredstva budžetskog fonda za lečenje dece u inostranstvu biti povećana za 80 odsto, odnosno za više od 216 miliona dinara.

Lončar je rekao da je od osnivanja fonda 138 mališana otišlo na lečenje u inostranstvo, te da je poslato 246 uzoraka krvi kako bi se izvršile analize koje se u našoj zemlji ne rade.

"Ne idemo ka tome da šaljemo što više uzoraka već da napravimo uslove da se to uradi ovde. Postoje i deca koja su lečena u Srbiji, a platili smo dolazak stranih stručnjaka za njihovo lečenje, to su stotine dece kojima se pomoglo i milioni evra su uloženi u to", podvukao je Lončar i dodao da osuđuje svaku zloupotrebu pomaganja deci u svrhu promocije.

"Ne idemo okolo i ne slikamo se sa njima, zašto bi iko ko želi da pomogne to radio? Država je pokrenula i call centar koji svaki dan radi i gde svaki roditelj može da pozove i dobije sve informacije o lečenju svog deteta u inostranstvu", rekao je on.

Lončar je naveo da će se ulaganja u zdravstvo nastaviti, ali da ne može sve ođednom i da treba biti upućen šta sve može da se uradi u Srbiji bez odlaska u druge zemlje.

"Ne možemo da dođemo u situaciju da dođe neko i da hoće slepo crevo da operiše u inostranstvu, struka je ta koja o tome odlučuje", rekao je on.

Ministar je istakao da će za dve do tri nedelje biti otvoren novi hirurški blok u Vranju, te da su u planu ulaganja u bolnicu u Aranđelovcu, kao i u porodilište u Lazarevcu.

"To je ogroman sistem i ne može sve ođednom, danas je u Kuli otvoren novi Dom zdravlja, ali moraju deo posla da rade i direktori i menadžeri u tim institucijama, da vide šta se dešava u njihovoj ustanovi i šta može da se uradi", rekao je Lončar za Pink.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir