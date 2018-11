NOVO UPOZORENJE METEOROLOGA! U OVIM DELOVIMA SRBIJE DANAS NA SNAZI NARANDŽASTI METEOALARM: Temperature u minusu, stiže nam i ledena kiša! Evo gde će ZAVEJATI

Večeras i u toku noći na jugu i istoku Srbije u nižim predelima mestimično se očekuje stvaranje snežnog pokrivača visine oko pet centimetara za 12 sati, lokalno i do 10 cm, a na planinama i više, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

U centralnoj i zapadnoj Srbiji stvaranje manjeg snežnog pokrivača, a u Vojvodini se očekuju mešovite padavine, kiša i sneg.

Na sajtu RHMZ-a za današnji dan na jugu i jugoistoku Srbije na snazi je narandžasti meteoalarm, na severu je zeleni, dok je u centralnom delu žuti.

RHMZ upozorava i da se u noći ponedeljak na utorak i u utorak ujutro u centralnim i južnim krajevima Srbije kratkotrajno očekuje kiša koja će se lediti na tlu. U Timočkoj Krajini kiša se može lediti na tlu i duže tokom prepodneva.

Uz ovakve vremenske neprilike, narednih dana se u nekim delovima Srbije očekuje i olujni vetar.

U utorak i sredu ujutro i pre podne, u košavskom području i na planinama duvaće jak i olujni južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima jačim od 24 m/s.

Oprez na putevima Javno preduzeće "Putevi Srbije" je danas pozvalo vozače da večeras i u toku noći budu posebno oprezni jer se, po upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje stvaranje snežnog pokrivača. "Putevi Srbije" ponovo savetuju vozačima da ne kreću na put bez lanaca i druge zimske opreme za vozila i da, "ukoliko se odluče na putovanje, voze oprezno i pažljivo".

Sutra ujutro i pre podne u većem delu Srbije biće pretežno oblačno, na severu i istoku mestimično s kišom i snegom, a u ostalim krajevima prestanak padavina. U toku dana kratkotrajno razvedravanje sa juga.

Vetar uglavnom slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od -3 do 1 C, a najviša od 2 do 7 C.

Uveče i u toku noći sa jugozapada novo naoblačenje s kišom, na planinama i sa snegom. U centralnoj i južnoj Srbiji ponegde zaleđivanje kiše na tlu.

Vetar u skretanju na jugoistočni i u pojačanju, u drugom delu noći u košavskom području povremeno jak, na jugu Banata olujni.

U Beogradu sutra ujutro i pre podne pretežno oblačno, povremeno sa susnežicom i snegom. Posle podne i uveče kratkotrajno razvedravanje. Vetar uglavnom slab, promenljivog smera.

Najniža temperatura oko 0 C, najviša oko 3 C. U toku noći novo naoblačenje, vetar u skretanju na jugoistočni i u pojačanju.

Izgledi vremena za Srbiju u narednih sedam dana - do 26. novembra: U utorak oblačno s kišom i vetrovito. Ujutro ponegde u centralnim i južnim krajevima Srbije, a u Timočkoj Krajini i pre podne zaleđivanje kiše na tlu. Sneg će preći u kišu i na planinama. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, na planinama i u košavskom području olujni.

U sredu oblačno s kišom, posle podne vetar u slabljenju. U četvrtak prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. U petak i subotu suvo i malo toplije uz delimično razvedravanje, a od nedelje novo naoblačenje s kišom.

