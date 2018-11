BRISANJE TELEFONSKIH GRANICA: Poznato kada se UKIDA ROMING za Srbiju

Ukidanje rominga za zemlje Zapadnog Balkana odavno nije samo ekonomsko pitanje, već je i političko



Već duže vreme postoji inicijativa da se potpiše sporazum za zemlje Zapadnog Balkana o ukidanju ovih nameta, ali je zasad najizvesnije da će taj sporazum parafirati Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, koje su pre nekoliko godina postigle dogovor o snižavanju cena rominga.



Tom dogovoru htele su da se priključe Albanija i srpska pokrajina Kosovo, a sada su sve veći spoljni pritisci da se na to i pristane.

- U aprilu sledeće godine u Beogradu će biti održan samit i Evropska komisija očekuje da se tada potpiše sporazum o ukidanju rominga za Zapadni Balkan - rekao je ministar telekomunikacija Rasim Ljajić.

Srbija ima dogovor između četiri zemlje, ali za Zapadni Balkan se podrazumeva Albanija plus Kosovo. Treba videti da li će se ukinuti roming za Srbiju, Makedoniju, BiH i Crnu Goru ili će se čekati da bude možda potpisan sporazum za ceo Zapadni Balkan, u aprilu. Svakako, to je pitanje politike i statusa Kosova u tome. Jedna je ideja da se potpiše sporazum samo za ove četiri zemlje. To bi praktično značilo da bi roming bio ukinut u leto 2021. godine.

Prema rečima ministra Ljajića, period od dve godine biće potreban za prilagođavanje i pripreme, kada je reč o potpunom ukidanju rominga. Za ove četiri zemlje, to bi sve moglo relativno brzo da se završi, ali je politički sporno pitanje ostalih.

Ipak, sigurno je i da se operaterima u našoj zemlji ne žuri mnogo sa ukidanjem rominga, jer je jasno da se na tome dobro zarađuje.

Ranije je postojala inicijativa da se potpuno ukine roming na prostoru Zapadnog Balkana, odnosno da se i te zemlje priključe Direktivi za ukidanje rominga u EU, koja je za članice EU potpuno i ukinula roming. Od toga, ipak, ništa nije bilo.

Prosečna cena odlaznih poziva u zemljama regiona - Makedonija, Crna Gora i BiH, iznose 27,99 dinara minut. Dolazni pozivi su 7,39 dinara minut, a SMS - 8,89 dinara. Za zemlje EU, prosečna cena odlaznih poziva je 49,90 dinara, uz uspostavljanje veze 79,90 dinara, dolazni pozivi 9,90 dinara, uz uspostavljanje veze 39,90, a SMS je 29,90 dinara.

