SRAMOTI NIGDE KRAJA, GOLIM D.PETOM NA SRPSKU ZASTAVU! Zakon strogo kažnjava srknavljenje državnih obeležja, ali šta ćemo sa OVAKVIM BEZOBRAZLUKOM?!

Neprimereno, pa i degutantno igranje sa zastavom vređa dostojanstvo svakog građanina. Poslednji u nizu skandalozan slučaj zabeležen je u jednom rijaliti programu, gde polugola devojka gazi državnu zastavu Srbije.

foto: Beta/Miloš Miškov

Mnogi su prokomentarisali da nisu sigurni da su fotografije i zapisi od skoro, ali svakako je ovakvo ponašanje previše "slobodno" u najmanju ruku, za nekoga ko drži zastavu države Srbije u rukama. Samim tim što je uslikano i zabeleženo, izazvalo je lavinu komentara na društvenim mrežama .Znate li uopšte šta smete, a šta ne sa zastavom Republike Srbije?

A državnom zastavom Srbije predstavlja se naša zemlja ili pripadnost Republici Srbiji i ona se koristi na strogo utvrđen način posebnim zakonom. Nema govora o korišćenju ove zastave u privatne svrhe, a njeno skravljenje praktično je vređane države.

"Zastava Republike Srbije ne sme biti izložena tako da dodiruje tle, niti kao podloga, podmetač, prostirka, zavesa ili draperija. Zastavom se ne mogu prekrivati vozila ili drugi predmeti, niti se mogu ukrašavati konferencijski stolovi ili govornice, osim u formi stone zastavice", navodi se u Zakonu o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije.

foto: Filip Plavčić

Kada je reč o narodnoj zastavi, ona se, za razliku od državne (koja na sebi ima i grb), može koristiti i na raznim svečanostima i manifestacijama. Zanimljivo je da se zastava ističe samo dok traje obdanica. Noću i kada su vremenske nepogode zastava se po pravilu skida. Noću se može isticati samo u izuzetnim slučajima, ako je adekvatno osvetljena.

Podizanje i spuštanje, isticanje i skidanje moraju da prate i uobičajene počasti - ustajanje i pozdravljanje. Postoje i kazne za neadekvatnu upotrebu zastave, ali ne i za njeno skrnavljenje. Tako će se pravno lice kazniti sa 50 do 500 hiljada dinara ako zastava odudara od utvrđenog oblika, ako se koristi za obeležavanje roba ili usluga ili ako se srpska zastava izostavi uz prisustvo strane... Nešto blaža kazna (od 40 do 400 hiljada dinara) je za ona pravna lica koja istaknu oštećenu ili zastavu nepodobnu za upotrebu. I obični građani mogu biti kažnjeni ako istaknu oštećenu zastavu i to iznosom od 5 do 20 hiljada dinara.

foto: Profimedia

"Način na koji se koristi zastava propisan je. Nažalost, Zakon se ne primenjuje, niko se na to ne osvrće, tako da dosta ljudi i institucija ni ne zna da postoji Zakon. Na primer, zastave se postavljaju u vertikalnom položaju što je nedopustivo Zakonom. Zastava mora da bude postavljena uspravno na jarbolu", ističe heraldičar Dragomir Acović.

A za gaženje zastave, prekrivanje nagog tela, ukrašavanje automobila i kojekakve egzibicije sa zastavom mogu se samo moralno osuditi.

(Kurir.rs/Telegraf/Foto: Printscreen/Facebook, Marina Lopičić)

