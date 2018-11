PAŽNJA! ZATVOR DO 12 GODINA ZBOG ZIMSKIH GUMA: Osim što rizikujete život, ako nemate zimsku opremu to može PAPRENO da vas košta

Ako je neko pretrpeo lakše telesne povrede, uzročnik nesreće biće kažnjen do 3 godine zatvora, dok u slučaju težih povreda ta kazna iznosi između 1 i 8 godina zatvora

Zimske gume obavezne su od 1. novembra do 1. aprila, i to ako na putu ima snega, leda i susnežice, što upravo sada i jeste slučaj, i ukoliko ih još niste montirali, možete platiti kaznu između 10.000 i 800.000 dinara, a u određenom slučaj čak i završiti u zatvoru 12 godina!

Za korišćenje letnjih umesto zimskih guma na putu prekrivenom snegom, ledom ili poledicom, kazne se kreću od 10.000 do 20.000 dinara za fizička lica, 60.000 do 800.000 dinara za pravna lica, a za preduzetnike ta kazna iznosi između 30.000 i 200.000 dinara.

U slučaju da dođe do nezgode, izazvane upravo time što vozilo nije imalo zimske gume, a što se tretira kao tehnički neispravno vozilo, kazne su još i veće.

Tako u slučaju nezgode u kojoj nema povređenih i došlo je do manje materijalne štete, vozač koji je kriv moraće da plati između 20.000 i 40.000 dinara, ili da odluži kaznu od 45 dana zatvora.

Ako je neko pretrpeo lakše telesne povrede, uzročnik nesreće biće kažnjen do 3 godine zatvora, dok u slučaju težih povreda ta kazna iznosi između 1 i 8 godina zatvora. Ako dođe do smrti, propisana je kazna zatvora od 2 do 12 godina.

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (ZOOS), navodi: "Ako je šteta nastala zbog toga što je motorno vozilo bilo tehnički neispravno, a ta je okolnost vozaču vozila bila poznata", obaveza društva za osiguranje da štiti vlasnika motornog vozila nije apsolutna, objasnio je Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.

On je napomenuo i da troškovi u koje može da "upadne" vozač tehnički neispravnog vozila, što je u ovom slučaju automobil sa letnjim gumama na putu prekrivenim snegom - mogu biti milionske.

Ukoliko takvo vozilo uzrokuje nesreću, osiguravajuća kuća koja oštećenom isplaćuje štetu, potražiće od vozača koji je u tom trenutku upravljao vozilom, ili od vlasnika automobila, da joj taj novac nadoknadi.

Važna i kada je hladno, nebitno da li ima snega

Zimska guma neophodna i kada je hladno, nebitno da li snega ima ili ne.

- Ako temperatura vazduha padne ispod 7 stepeni, letnje gume gube svoja svojstva, znatno lakše proklizavaju i imaju duži zaustavni put. Takođe, podloga često bude znatno hladnija od vazduha, što ima svoj uticaj - objasnio je Okanović.

Osim toga, vulkanizeri će vam reći ni da univerzalne gume nisu rešenje, jer se one najčešće "ponašaju" kao letnje gume.

Okanović je još apelovao na vozače da tokom snežnih dana obrate pažnju na pešake, koji se često, zbog neočišćenih trotoara i pešačkih staza kreću kolovozom.

Valja napomenuti da izdržljiviji pneumatici nisu jedino što je automobilu potrebno tokom hladnih dana.

Kako je Milan Božović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja objasnio za RTS, da bi automobil korektno i bezbedno funkcionisao u zimskim danima, ključno je da budu ispravni akumulator, brisači i da tečnost za hlađenje bude zadovoljavajuća.

- Ono što su vozači trebali da urade jeste da odvezu vozilo u servis, da pregledaju tečnost za hlađenje, da li je zimska i da li zadovoljava određene niske temperature, da pregledaju akumulatore, brisače, da srede pneumatike i tek onda bezbedno uđu u saobraćaj - navodi Božović za RTS.

On je napomenuo da može da dođe do oštećenja motora ako dođe do zamrzavanja, usled neodgovarajuće tečnosti za hlađenje.

Takođe, postoje i drugi načini da vam automobil "izbije" pare iz džepa ako se ne ponašate odgovorno prema njemu.

Na primer, ako akumulator nije potpuno ispravan, i automobil neće da upali, pozivanje šlep-službe uzrokovaće znatno veće troškove od zamene akumulatora.

Metlice brisača takođe su veoma važne, jer njihova neispravnost utiče i na vidljivost u zimskim uslovima vožnje.

Božović je istakao i da u zimskim uslovima vožnja ne sme biti agresivna, jer je zaustavni put prilikom kočenja duži nego kada je toplo vreme, a apelovao je na vozače i da ne pretiču kako bi bilo dovoljno vremena da se reaguje u slučaju neke opasnosti.

Osim saveta da provere ispravnost akumulatora, brisača, pneumatika i antifriza, Božović je podelio još jedan "bonus" savet. Naime, ukoliko idete na duži put, napunite rezervoar, a kako biste bili sigurni tokom hladnih dana, u slučaju da se automobil zaustavi, uvek je dobro u vozilu imati i nešto od hrane i pića.

Na sajtu Auto-moto saveza Srbije, može se naći izvod Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima, koji navodi koja je inače obavezna oprema u automobilu, kao i obavezna zimska oprema.

Automobil mora imati sve četiri zimske gume čija dubina šare nije manja od četiri milimetra, a ne smeju se koristiti pneumatici sa klinovima. Što se lanaca tiče, vozila ne moraju biti opremljena lancima u naselju, osim ako ne postoji znak koji ih na to obavezuje.

Ukoliko idete na put, na sajtu AMSS-a takođe se mogu nađi informacije o obaveznoj zimskoj opremi u pojedinim zemljama Evrope.

