UŽAS U POŽEGI! UČENICA PRESEKLA VENE U ŠKOLSKOM WC-u! OČAJNA MAJKA OPTUŽUJE: Za sve su krivi profesori, svakodnevno je ŠIKANIRAJU

Tužno N. Đ. (14) pokušala je prošle nedelje da izvrši samoubistvo zbog psihičkog maltretiranja pojedinih profesora, na žalbe njene majke škola je ostala nema

N. Đ., učenica osmog razreda OŠ „Petar Leković“ u Požegi, pokušala je pre nedelju dana da izvrši samoubistvo u školskom toaletu, kad je sebi prerezala vene! Njena majka Dijana Hadrović tvrdi za Kurir da je sve to posledica psihičkog maltretiranja koje već dugo trpi od pojedinih nastavnika.



Na sreću, devojčica nije uspela u svojoj nameri, a Hadrovićeva kaže da se u više navrata obraćala školi i nastavnicima, te da je zbog nerazumevanja i sama ulazila u sukobe sa njima. Ona ističe da je podnela prijavu protiv škole i protiv tih nastavnika.



Trpela provokacije



- Ćerka je trpela raznorazne provokacije. Nastavnica likovnog namerno isprlja pod temperom, a kada zvoni za kraj časa, zaustavi moju ćerku i kaže joj da počisti pod. Dete joj kaže da to nije njen posao, a nastavnica za kaznu upiše da je ometala čas. Više puta su je ti nastavnici upisivali da nije bila na času, a bila je - priča ova uznemirena majka.



Ona dodaje da je nastavnik fizičkog, koji je njenoj ćerki i razredni starešina, više puta govorio pred drugom decom da je debela i da zato ne može da preskoči kozlić.

- Šta god da se desi na času, u školi, okrive nju, a svaki put kada odem da se požalim, dete dobije po nosu. Nastavnica srpskog mi je rekla da mora da urla na nju zato što je gluva! Oni nazivaju decu bilmezima, stokom, urlaju na njih, ne daju im da izađu iz učionice nakon zvona. Skoro su ti pojedinci nabedili sve nastavnike da je moje dete nekom pokazalo srednji prst, a nije, i to je potvrdio ceo razred. Ćerka je izuzetno emotivno sve to doživela, što je loše uticalo na nju - priča Dijana:

- Još uvek ne mogu da dođem sebi! Prošle nedelje našla je u školskom dvorištu komad stakla, otišla je u WC i isekla vene na levoj ruci. Srećom, kontaktirala je sa mnom i poslala mi sliku šta je uradila sebi. Dotrčala sam u školu, zvali su Hitnu pomoć i policiju.



Nakon nemilog događaja Dijana je sa ćerkom završila u bolnici u Beogradu, gde je doktorka obavila razgovor sa N. Đ. Lekarka je zaključila da nema potrebe za zadržavanjem, a Dijani u školi zameraju što dete nije ostavila u bolnici.



Borim se za svoje dete



- Doktorka je rekla da je potrebno da ide na razgovore sa psihologom. Uradila je to što je uradila, ja to ne opravdavam, ali ne mogu da zatvorim oči na stvari koje ćerka trpi - kaže Dijana i zaključuje:

- Dete je sada bolje, ali, verujte, ona kada legne da spava, ja ustajem noću po četiri puta da vidim da li je tu. Neću odustati, boriću se za prava svog deteta!

Direktorka Ana Radišić

LAŽ JE DA DETE TRPI NASILJE



Direktorka pomenute škole Ana Radišić kaže da je to komplikovana situacija, kao i da to počinje od nasilja u porodici:

- Ta majka koja nas proziva svom detetu je udarila šamar kad je došla po nju, dok je bila povređena. Tu nema šta da se priča. Ona ne trpi nasilje u školi, to je totalna laž, i to su gluposti. Ovde rade profesionalci, to nema veze s vezom. Preduzeli smo sve mere i sve što je u našoj moći, ne bih više o tome.